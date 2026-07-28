'हमारा तो बुलेटप्रूफ वॉशरूम में नहाता है...' भारतीय आर्मी चीफ की कार देख हैरान पाकिस्तानी
भारतीय सैन्य अधिकारी धीरज सेठ के सुजुकी कार से उतरने का वीडियो पाकिस्तान में वायरल है। पाकिस्तानी जनता इसे देख अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शाही लाइफस्टाइल और वीआईपी कल्चर को जमकर कोस रही है।
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पाकिस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में भारतीय सेना के प्रमुख धीरज सेठ को एक बेहद साधारण मारुति सुजुकी कार से उतरते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो ने पाकिस्तानी अवाम और पत्रकारों को अपने ही सैन्य नेतृत्व, विशेषकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आलीशान लाइफस्टाइल और वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है।
पाकिस्तानी पत्रकारों और जनता का तीखा तंज
भारतीय सैन्य अधिकारी की सादगी देखकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स अपने हुक्मरानों की जमकर क्लास लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मोईद पीरजादा ने आसिम मुनीर और पाकिस्तानी जनरलों पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर लिखा, "शर्मनाक! आपने इतने विशाल भारत का अपमान किया है! उनका कोर्ट-मार्शल होना चाहिए! देश के बड़े हित के लिए!" उनका यह तंज असल में पाकिस्तानी जनरलों की उस अय्याशी पर था, जहां देश के कंगाली में होने के बावजूद वे शाही जिंदगी जीते हैं।
पाकिस्तानी पत्रकार अर्सलान अकबर ने लिखा कि भारतीय सेना प्रमुख की सुजुकी की सवारी यह दिखाती है कि जब तक पाकिस्तान का एलीट वर्ग अरबों डॉलर के विमान और गाड़ियां खरीदना बंद नहीं करता, तब तक कोई भी पेड विज्ञापन या पीआर कैंपेन अवाम का मूड नहीं बदल सकता।
पाकिस्तानी विशेषज्ञ अरसलान अकबर ने लिखा, "भारतीय सेना प्रमुख की सुज़ुकी की सवारी पाकिस्तानी X और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। इस देश पर राज करने वाले खास लोग अब समझ सकते हैं कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। जब तक अरबों डॉलर के विमान और कारें खरीदने वाले और नौकरशाही को अरबों रुपये देने वाले अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक कोई भी पेड विज्ञापन या कैंपेन पाकिस्तानियों का मूड नहीं बदल सकता। यह खाई हर घंटे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के आम लोग इन खास लोगों की आलीशान ज़िंदगी का खर्च उठाते-उठाते तंग आ चुके हैं।"
पाकिस्तानी यूजर कामरान जाहिद ने तंज कसते हुए लिखा, "वीडियो में दिख रहे भारतीय सैनिक भी बहुत साधारण दिख रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक हाफिज साहिब (आसिम मुनीर) हैं, जो नहाते वक्त भी बुलेट प्रूफ वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं।"
हमना जावेद नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा- "भारतीय सेना प्रमुख एक साधारण मारुति कार में चलते हैं। वहीं पाकिस्तानी जनरल मर्सिडीज और BMW में घूमते हैं। ऐसा क्यों? सुर्खियों में ऊंची उड़ान भर रहे बेकार जेटों पर 20 अरब डॉलर, लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रक्षा बजट का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सुजुकी में यात्रा कर रहा है।"
एक अफगान यूजर बुरहान उदीन ने लिखा- दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के सेना प्रमुख की गाड़ी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख की गाड़ी। एक ऐसे देश की गाड़ी जो भारी कर्ज, गरीबी, भुखमरी और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। किसी देश का भविष्य ईमानदार नेतृत्व पर निर्भर करता है। भ्रष्ट व्यवस्था कभी भी देश को वास्तविक प्रगति की ओर नहीं ले जा सकती।"
यह वायरल वीडियो पाकिस्तान के आम लोगों के उस भारी आक्रोश को दर्शा रहा है जो वे अपने एलीट क्लास और सैन्य अधिकारियों की महंगी लाइफस्टाइल को लेकर महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी जनता बेतहाशा महंगाई और कर्ज से त्रस्त है, वहीं उनके हुक्मरानों की लग्जरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय सेना की सादगी ने उनके इस दर्द और गुस्से को पूरी दुनिया के सामने फिर से उजागर कर दिया है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें