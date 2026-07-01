भारतीय सेना प्रमुख बनते ही जनरल धीरज सेठ ले आए VIJAY, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें
आर्मी चीफ धीरज सेठ के इस शॉर्ट फॉर्म VIJAY में 'V' का मतलब है विजिलेंस, 'I' का मतलब है इनोवेशन, 'J' का मतलब है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, 'A' का मतलब है आत्मनिर्भरता और 'Y' का मतलब है ‘योद्धा फर्स्ट’। इससे चीन-पाकिस्तान जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बुधवार को कहा कि इंडियन आर्मी लड़ाई के लिए तैयार और इसका मकसद एक टेक्नोलॉजी वाली, भविष्य के लिए तैयार आर्मी बनाना है जो कई डोमेन में काम कर सके। उन्होंने इस लक्ष्य को पाने के लिए 'VIJAY' नाम का शॉर्ट फॉर्म भी बनाया। आर्मी चीफ के इस बयान से साफ है कि आने वाले समय में अगर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने भारत के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करने का प्रयास किया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
आर्मी चीफ धीरज सेठ के इस शॉर्ट फॉर्म में 'V' का मतलब है विजिलेंस, 'I' का मतलब है इनोवेशन, 'J' का मतलब है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, 'A' का मतलब है आत्मनिर्भरता और 'Y' का मतलब है 'योद्धा फर्स्ट'। जनरल सेठ, एक काबिल मिलिट्री ऑफिसर हैं, जिन्हें वेस्टर्न फ्रंट पर दो ऑपरेशनल आर्मी कमांड को हेड करने का खास मौका मिला है। उन्होंने मंगलवार को आर्मी चीफ का चार्ज संभाला। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली, जो 40 साल से ज्यादा के शानदार करियर के बाद 30 जून को रिटायर हुए थे।
बुधवार को साउथ ब्लॉक के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए जनरल सेठ ने कहा कि इंडियन आर्मी लड़ाई के लिए तैयार और लड़ाई के लिए तैयार फोर्स है, जो हमेशा लड़ाई के मैदान में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा, "31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) के तौर पर चार्ज संभालना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का पल है। मैं ड्यूटी, सम्मान और देश सबसे पहले के आदर्शों के प्रति गहरी कमिटमेंट के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं।"
बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी
उन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, "उनका साहस, ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट और बिना स्वार्थ के समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।" जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), खड़कवासला के पूर्व स्टूडेंट हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन मिला था। 31वें COAS बनने से पहले, उन्होंने आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ के तौर पर काम किया।
भविष्य के लिए तैयार सेना बनाना हमारा मकसद
जनरल ने जोर देकर कहा, "हमारा मकसद एक टेक्नोलॉजी वाली, भविष्य के लिए तैयार सेना बनाना है जो हर तरह से ताकतवर हो, और कई डोमेन में काम करने में सक्षम हो।" इस विजन को ध्यान में रखते हुए, जनरल सेठ ने कहा कि उन्होंने 'डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' (2023–2032) से प्रेरित होकर कुछ फोकस एरिया की पहचान की है, जो भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोचा गया एक मॉडर्नाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग रोडमैप है। जनरल सेठ ने कहा, "मैंने इन्हें एक शॉर्ट फॉर्म में रखा है- 'VIJAY. 'V' का मतलब है विजिलेंस, 'I' का मतलब है इनोवेशन, 'J' का मतलब है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, 'A' का मतलब है आत्मनिर्भरता और 'Y' का मतलब है 'योद्धा फर्स्ट' है।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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