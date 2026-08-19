नेपाल में बढ़ी हलचल, PM ने नियम तोड़कर की भारत के सेना प्रमुख से मीटिंग
भारत के सेना प्रमुख धीरज सेठ और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हाल ही में एक मुलाकात की है। इस मीटिंग के दौरान और भी कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खास बात है कि पीएम शाह ने इस बैठक के लिए अपना ही बनाया नियम तोड़ दिया है।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों तथा सैन्य संबंधों को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव के बीच सिंह दरबार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हित और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री शाह ने भारतीय राजदूत श्रीवास्तव के साथ अपनी पहली आमने-सामने की बैठक की थी और भारत के साथ देश के 'ऐतिहासिक संबंधों' को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
बदल दिया नियम
शाह ने विदेशी राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने-सामने की मुलाकात न करने के अपने ही बनाए नियम से हटकर यह मुलाकात की। जनरल सेठ अपने नेपाली समकक्ष जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर 17 से 19 अगस्त तक नेपाल की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्हें सोमवार को यहां एक समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाली सेना के 'मानद जनरल' का दर्जा दिया।
7 दशक से ज्यादा समय से जारी है परंपरा
नेपाल और भारत 1950 से एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को 'जनरल' का मानद पद देने की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यह मानद पद देना एक अनोखी और लंबे समय से चली आ रही सैन्य परंपरा का हिस्सा है, जिसके तहत भारत और नेपाल एक-दूसरे की सेनाओं के प्रमुखों को 'जनरल' का मानद पद देते हैं।
नेपाली सेना के मुख्यालय पहुंचे
जनरल सेठ ने सोमवार को नेपाली सेना के मुख्यालय में जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय सेना प्रमुख का नेपाल दौरा, 'भारत और नेपाल के बीच रक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय और समय की कसौटी पर खरे उतरे रिश्तों को फिर से मज़बूत करता है। ये रिश्ते साझा मूल्यों, आपसी भरोसे और सेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।' नेपाली सेना के सूत्रों ने बताया कि जनरल सेठ ने मंगलवार को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।
संसद में जवाब देने वाले हैं पीएम शाह
नेपाल पीएम शाह अगले हफ्ते संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में उपस्थित होकर सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे। यह घोषणा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष प्रसाद आर्यल ने सोमवार को की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष प्रधानमंत्री शाह से 31 मई को सदन की बैठक में दिए गए उन बयानों पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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