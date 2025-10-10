सेना ने फिर किया कमाल; विद्युत रक्षक डिवाइस को मिला पेटेंट, जानें कितना खास यह देसी इनोवेशन

विद्युत रक्षक को सेना खासकर दूर-दराज और ऊंचे इलाकों में काफी इस्तेमाल कर रही है। ये डिवाइस मुश्किल हालात में भी बिजली सिस्टम को चालू रखता है। इस देसी टेक्नोलॉजी ने भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ा दिया है।

भारतीय सेना ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। मेजर राजप्रसाद आर.एस. ने विद्युत रक्षक नाम का नया देसी इनोवेशन तैयार किया है, जिसे अब पेटेंट भी मिल गया है। ये खास डिवाइस हर तरह के जनरेटर और बिजली सिस्टम को एक साथ मॉनिटर, प्रोटेक्ट और कंट्रोल करता है, चाहे वो किसी भी टाइप, ब्रांड, रेटिंग या पुराना क्यों न हो। इससे संसाधनों की बचत होती है और काम की रफ्तार बढ़ती है। इसे आत्मनिर्भर भारत की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।

विद्युत रक्षक को सेना खासकर दूर-दराज और ऊंचे इलाकों में काफी इस्तेमाल कर रही है। ये डिवाइस मुश्किल हालात में भी बिजली सिस्टम को चालू रखता है। इस देसी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई है, बल्कि ये दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है। लॉन्च के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में स्थित जनरेटरों को दूर से चालू कर पैरामीटर्स की जांच की। यह नवाचार 'टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर' का हिस्सा है, जो सेना की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है। विद्युत रक्षक न केवल मैनपावर बचाता है, बल्कि उपकरणों की क्षमता को भी बढ़ाता है।