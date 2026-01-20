Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIndian Army anger over West Bengal CM Mamata Banerjee seek intervention from Governor CV Ananda Bose SIR Connection
अब ममता बनर्जी से क्यों नाराज हुई सेना? गवर्नर से की शिकायत; SIR से है कनेक्शन

अब ममता बनर्जी से क्यों नाराज हुई सेना? गवर्नर से की शिकायत; SIR से है कनेक्शन

संक्षेप:

मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य सचिवालय से एक प्रेस वार्ता में कहा था, “मुझे जानकारी मिली है कि फोर्ट विलियम में तैनात एक कमांडेंट भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआईआर में काम कर रहा है।

Jan 20, 2026 09:19 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, कोलकाता
भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिकायत की है। सेना ने मुख्यमंत्री के उस हालिया आरोप के संबंध में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है जिसमें TMC चीफ ने आरोप लगाया था कि सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी फोर्ट विलियम स्थित कमांड बेस का उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर SIR कवायद पर काम कर रहा था। लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कमांड मुख्यालय फोर्ट विलियम से सेना के दो जनरल ने पिछले सप्ताह राज्यपाल बोस से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा जिसमें कथित तौर पर बनर्जी के दावों पर आपत्ति जताई गई थी।

हालांकि मुलाकात में क्या हुआ, इसका विवरण तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन लोक भवन के अधिकारी ने कहा कि बोस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसे केंद्र के सक्षम अधिकारियों के ध्यान में लाया है। अधिकारी ने बताया, “ऐसा माना जा रहा है कि सेना के अधिकारियों ने राज्यपाल से बात की है और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री की हालिया टिप्पणियों से सेना नाराज है, जिनमें उन्होंने कहा था कि फोर्ट विलियम में तैनात रहते हुए सेना का एक कमांडेंट भाजपा के लिए काम कर रहा था।”

मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?

संबंधित अधिकारी की पहचान के बारे में और अधिक जानकारी दिए बिना, मुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को दावा किया था कि राज्य में मतदाता सूचियों के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मद्देनजर सेना के जवान कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे। मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य सचिवालय से एक प्रेस वार्ता में कहा था, “मुझे जानकारी मिली है कि फोर्ट विलियम में तैनात एक कमांडेंट भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआईआर में काम कर रहा है। वह वहां बैठकर भाजपा पार्टी कार्यालय का काम कर रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि वह ऐसी गतिविधियों से बाज आएं।” अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह लोक भवन में हुई बैठक के बाद, यह समझा जाता है कि बंगाल के राज्यपाल ने इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है और मामले की गंभीरता को उनके संज्ञान में लाया है।

गवर्नर ने क्या प्रतिक्रिया दी थी?

बोस से पहले जब बनर्जी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी तो उन्होंने कहा था, "मुझे पहले खुद यह सत्यापित करने दीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। यदि इससे किसी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा।" संपर्क करने पर, फोर्ट विलियम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि बैठक लोक भवन में हुई थी। अधिकारी ने कहा, “हमारे दो अधिकारियों ने हाल में पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में माननीय राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने माननीय राज्यपाल से इस मुद्दे पर चर्चा की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे।”

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
