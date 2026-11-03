नई लोकेशन और नया जोश; सेना-नौसेना प्रमुखों का ऑफिस हो रहा शिफ्ट, वॉर रूम भी बदलेगा
नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उप नौसेना प्रमुख भी साउथ ब्लॉक छोड़कर नए ऑफिस में जाएंगे। इस बदलाव के बाद रक्षा मंत्रालय और सेना के बड़े अधिकारियों के कामकाज का पुराना ढांचा बदल जाएगा।
भारतीय सेना और नौसेना के प्रमुख अब दिल्ली के साउथ ब्लॉक से अपना ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सेना और नौसेना के कई सीनियर अधिकारियों के कार्यालय भी नए परिसरों में बनाए जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, उप सेना प्रमुख और 7 प्रधान स्टाफ अधिकारियों के नवंबर के अंत तक दिल्ली कैंट स्थित नए शौर्य भवन में पहुंचने की उम्मीद है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उप नौसेना प्रमुख भी साउथ ब्लॉक छोड़कर नए ऑफिस में जाएंगे। इस बदलाव के बाद रक्षा मंत्रालय और सेना के बड़े अधिकारियों के कामकाज का पुराना ढांचा बदल जाएगा। अब तक सेना और नौसेना के प्रमुख अपने सीनियर अधिकारियों के साथ साउथ ब्लॉक से काम करते थे।
इस बदलाव में सेना के वॉर रूम और सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) का ऑफिस भी शामिल है। ये दोनों अहम कार्यालय भी साउथ ब्लॉक से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। हालांकि, नौसेना के वॉर रूम को कहां शिफ्ट किया जाएगा, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। इसके लिए बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे, सुरक्षित संचार व्यवस्था और आधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। नौसेना वर्ष 2024 में ही दिल्ली कैंट स्थित नौसेना भवन में अपना मुख्यालय शिफ्ट कर चुकी है। अब नौसेना अधिकारियों के भी साउथ ब्लॉक से बाहर जाने की तैयारी है। इसके अलावा सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के अधिकारी और रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक का कार्यालय भी साउथ ब्लॉक से दूसरी जगह भेजा जा सकता है।
बैठकों के लिए कर्तव्य भवन-2 आना होगा
रक्षा मंत्रालय फिलहाल कर्तव्य भवन-2 से काम कर रहा है। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का ऑफिस ही सीनियर सैन्य नेतृत्व के स्तर पर वहां मौजूद है। सेना प्रमुख के शौर्य भवन जाने के बाद जनरल सेठ को रक्षा मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए कर्तव्य भवन-2 आना होगा। आने वाले समय में कर्तव्य भवन-6 और 7 का निर्माण पूरा होने के बाद रक्षा मंत्रालय वहां शिफ्ट होगा। इन दोनों इमारतों में सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों से जुड़े अतिरिक्त कार्यालय भी बनाए जाएंगे।
इससे रक्षा मंत्रालय के अलग-अलग विभागों और सैन्य अधिकारियों के कामकाज के लिए नए परिसर उपलब्ध होंगे। सरकार इसी योजना के तहत रक्षा मंत्रालय और सैन्य मुख्यालयों को अलग-अलग सरकारी परिसरों में व्यवस्थित कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया का पहला चरण अप्रैल में शुरू हुआ था। उस समय रक्षा मंत्री और उनका सचिवालय साउथ ब्लॉक से कर्तव्य भवन-2 में शिफ्ट हुआ था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय के दूसरे कार्यालयों को नई इमारतों में भेजा गया। इनमें सेना से जुड़े जनसंपर्क अधिकारियों (PRO) और अन्य शाखाओं के कार्यालय भी शामिल थे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें