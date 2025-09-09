सेना को 'डिजिटल तलवार' की तलाश, साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर से निपटने का प्लान रेडी

ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ने साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए भारतीय सेना को निशाना बनाया। हजारों फर्जी तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए। साथ ही सुरक्षित नेटवर्क में घुसपैठ की कोशिशें की हुईं।

सेना साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर के बढ़ते खतरों से निपटने पर काम कर रही है। इसके लिए स्वदेशी तकनीकी की भी तलाश जारी है। इसमें डीप फेक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, साइबर रेंज के जरिए सैनिकों को ट्रेनिंग और मैन-पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण शामिल हैं। सुरक्षा बलों का लक्ष्य ऐसी तकनीक हासिल करना है जो संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखे। इसके लिए डीप फेक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की मांग की जा रही है, जो लगभग रीयल-टाइम में 100% सटीक जानकारी दे सकता है। यह एक तरह की ‘डिजिटल तलवार’ होगी।

ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ने साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए भारतीय सेना को निशाना बनाया। हजारों फर्जी तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए। साथ ही सुरक्षित नेटवर्क में घुसपैठ की कोशिशें की हुईं। सेना का कहना है कि नया सॉफ्टवेयर भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि डीप फेक बनाने के नए तरीके सामने आ रहे हैं। इसके लिए साइबर रेंज की स्थापना भी जरूरी है, जो सैनिकों को आक्रामक और रक्षात्मक साइबर रणनीतियों की ट्रेनिंग दे।