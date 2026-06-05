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भारत और अमेरिकी अधिकारियों की दिल्ली में बड़ी बैठक, अंतरिम व्यापार समझौते पर आई खुशखबरी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दोनों सरकारें एक-दूसरे के हितों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। यह प्रयास न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का हिस्सा है। आने वाले महीनों में और वार्ताएं होने की उम्मीद है। 

भारत और अमेरिकी अधिकारियों की दिल्ली में बड़ी बैठक, अंतरिम व्यापार समझौते पर आई खुशखबरी

भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर अच्छी बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि दोनों देशों की सरकारें इस डील को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक भारत आया था। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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ये वार्ताएं 7 फरवरी 2026 को जारी संयुक्त बयान के ढांचे के तहत हुईं। इस ढांचे का उद्देश्य पारस्परिक लाभ वाले अंतरिम समझौते को स्थापित करना है, जो व्यापक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव रखेगा। दोनों पक्षों ने माल के व्यापार, गैर-टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, व्यापार सुविधा और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वाणिज्य मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वार्ता सहयोग और व्यावहारिकता की भावना से संचालित हुई।

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डील से भारत को क्या होगा फायदा

दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता न सिर्फ व्यापार बढ़ाएगा बल्कि आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई भी प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चर्चाएं सकारात्मक और रचनात्मक रही हैं। दोनों सरकारें एक-दूसरे के हितों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। यह प्रयास न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का हिस्सा है। आने वाले महीनों में और वार्ताएं होने की उम्मीद है, जिनमें अंतरिम समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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इससे पहले कि व्यापक व्यापार समझौता हो, यह अंतरिम डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करने की यह पहल दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा बनाएगी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच यह समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूत करेगा। दोनों पक्षों ने आर्थिक सुरक्षा और अन्य आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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