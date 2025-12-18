पाकिस्तान के दिल पर लोटेगा सांप, आज से भारत-UAE के बीच सैन्य अभ्यास; दुनिया देखेगी ताकत

संक्षेप: रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय दल में 45 जवान हैं, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। यूएई की थल सेना का दल, जिसकी संख्या भी लगभग इतनी ही है, 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाएं 18 से 30 दिसंबर तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय सेना का एक दल अबू धाबी में आयोजित होने वाले अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) रवाना हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यासों की व्यापक श्रृंखला में प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में युद्ध, हेलीकॉप्टर-आधारित ऑपरेशन और विस्तृत मिशन प्लानिंग शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय दल में 45 जवान हैं, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। यूएई की थल सेना का दल, जिसकी संख्या भी लगभग इतनी ही है, 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस अभ्यास का लक्ष्य शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण के जरिए भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच अंतर-संचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना तथा रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत उप-पारंपरिक अभियानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रणनीति से दोनों सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद-विरोधी और स्थिरता अभियानों में एक साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगी। लगभग दो सप्ताह तक दोनों देशों के सैनिक संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यासों की विस्तृत श्रृंखला में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में लड़ाई, हेलीकॉप्टर-आधारित ऑपरेशन और विस्तृत मिशन प्लानिंग शामिल होगी। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में संचालन के लिए यूएएस (अनमैन्ड एरियल सिस्टम) और काउंटर-यूएएस तकनीकों का एकीकरण भी किया जाएगा।