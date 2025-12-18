Hindustan Hindi News
पाकिस्तान के दिल पर लोटेगा सांप, आज से भारत-UAE के बीच सैन्य अभ्यास; दुनिया देखेगी ताकत

संक्षेप:

Dec 18, 2025 12:56 am IST
भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाएं 18 से 30 दिसंबर तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय सेना का एक दल अबू धाबी में आयोजित होने वाले अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) रवाना हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यासों की व्यापक श्रृंखला में प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में युद्ध, हेलीकॉप्टर-आधारित ऑपरेशन और विस्तृत मिशन प्लानिंग शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय दल में 45 जवान हैं, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। यूएई की थल सेना का दल, जिसकी संख्या भी लगभग इतनी ही है, 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस अभ्यास का लक्ष्य शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण के जरिए भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच अंतर-संचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना तथा रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत उप-पारंपरिक अभियानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रणनीति से दोनों सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद-विरोधी और स्थिरता अभियानों में एक साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगी। लगभग दो सप्ताह तक दोनों देशों के सैनिक संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यासों की विस्तृत श्रृंखला में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में लड़ाई, हेलीकॉप्टर-आधारित ऑपरेशन और विस्तृत मिशन प्लानिंग शामिल होगी। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में संचालन के लिए यूएएस (अनमैन्ड एरियल सिस्टम) और काउंटर-यूएएस तकनीकों का एकीकरण भी किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि 27-28 अक्टूबर को यूएई थल सेना कमांडर और 15-19 दिसंबर को यूएई प्रेसिडेंशियल गार्ड कमांडर की सफल भारत यात्राओं की गति को बनाए रखते हुए, 'डेजर्ट साइक्लोन-II' अभ्यास भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगा। इस अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर संबंध गहरे होंगे, रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं की पारस्परिक समझ बढ़ेगी तथा अंतर-संचालनीय क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

