LoC पर हाथ मिलाते नजर आए भारत और पाकिस्तान के अधिकारी, सामने आई खास तस्वीर; क्या है कहानी?

LoC पर एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला है। भारतीय सेना के अधिकारी पाकिस्तानी अधिकारी संग हाथ मिलाते नज़र आए। भारतीय सेना ने खुद इसकी तस्वीर जारी की है, जो काफी फेमस बीके रही है।

भारतीय सेना ने एक बार फिर दरियादिली की मिसाल पेश की है। भरता और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पास सेना ने शुक्रवार को एक पाकिस्तानी नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से पाकिस्तानी सेना के हवाले कर दिया। इस दौरान सीमा पर एक बेहद दुर्लभ नजारा भी देखने को मिला, जब दोनों देशों के बीच जारी कड़वाहट के बीच भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारी हाथ मिलाते नजर आए।

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी शख्स को पाक अधिकारियों को सौंपते समय मेजर रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से हाथ मिलाया। भारतीय सेना ने इसकी एक तस्वीर भी साझा की है। यह तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है और लोग सेना के इस जेस्चर की तारीफ जमकर तारीफ कर रहे है।

भारतीय सीमा में घुस आया था पाकिस्तानी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान का यह युवक भारतीय सीमा में घुस आया था। शख्स की पहचान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रहने वाले असद खान के रूप में हुई है। भारतीय सेना ने असद खान को पिछले सप्ताह कुपवाड़ा जिले के तीतवाल सेक्टर के सिमारी गांव में पकड़ा था।

असद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, जिसमें भारतीय सेना से उसे रिहा करने की गुहार लगाई गई थी। इसके बाद सेना ने दरियादिली दिखाते हुए उसे पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी।