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ड्रैगन की धरती पर भारत की बड़ी पहल, बीजिंग में हो गई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सोमवार को चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।अब इस मीटिंग को भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

India and China
2020 की गलवान झड़प के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए थे। (@EOIBeijing X/ANI Photo)

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को यहां चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की और व्यापक दिपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। चीन में भारत के राजदूत रह चुके मिसरी ने सोमवार को बीजिंग की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग की उपमंत्री सुन हाइयान से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर नेताओं के दिशानिर्देशों को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की।

बीजिंग में भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मिसरी और हुआ ने 'भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की। दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की उस सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसके तहत भारत और चीन एक-दूसरे के साझेदार हैं तथा एक-दूसरे के विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं।'

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क्या हुई बात

पोस्ट में कहा गया, 'इस दिशा में व्यापार और आर्थिक संबंधों, लोगों के आपसी संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग तथा अन्य क्षेत्रों में दोनों पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम हासिल करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।' इसमें कहा गया है, 'दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया।'

भारतीय दूतावास ने इससे पहले कहा कि मिसरी और उपमंत्री सुन ने 'द्विपक्षीय संबंधों के लिए नेताओं के दिशानिर्देशों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीकों पर चर्चा की। इसमें दोनों पक्षों के लिए प्राथमिकता वाले मुद्दों का समाधान करना और राजनीतिक, लोगों के बीच, शैक्षणिक तथा विचारक संस्था स्तर के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।'

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और किससे मिले

मिसरी ने चीन के 14वें जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (CPPCC) की राष्ट्रीय समिति के उप महासचिव हांग लियांग से भी मुलाकात की। दूतावास ने कहा, 'उन्होंने (मिसरी और लियांग ने) राजनीतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंधों के स्तर पर द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।'

मिसरी की यह यात्रा 21 जुलाई को मनीला में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) से संबंधित बैठकों के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मुलाकात के बाद हुई।

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संबंध बेहतर करने की कोशिश

LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई सैन्य झड़प के बाद भारत और चीन संबंध सुधारते नजर आ रहे हैं। अक्तूबर 2024 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया था। साथ ही सीधी फ्लाइट्स शुरू कर दी थीं। इधर, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में राहत दी थी।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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