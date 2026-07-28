ड्रैगन की धरती पर भारत की बड़ी पहल, बीजिंग में हो गई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सोमवार को चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।अब इस मीटिंग को भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

2020 की गलवान झड़प के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए थे। (@EOIBeijing X/ANI Photo)

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को यहां चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की और व्यापक दिपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। चीन में भारत के राजदूत रह चुके मिसरी ने सोमवार को बीजिंग की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग की उपमंत्री सुन हाइयान से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर नेताओं के दिशानिर्देशों को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की।

बीजिंग में भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मिसरी और हुआ ने 'भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की। दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की उस सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसके तहत भारत और चीन एक-दूसरे के साझेदार हैं तथा एक-दूसरे के विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं।'

क्या हुई बात पोस्ट में कहा गया, 'इस दिशा में व्यापार और आर्थिक संबंधों, लोगों के आपसी संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग तथा अन्य क्षेत्रों में दोनों पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम हासिल करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।' इसमें कहा गया है, 'दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया।'

भारतीय दूतावास ने इससे पहले कहा कि मिसरी और उपमंत्री सुन ने 'द्विपक्षीय संबंधों के लिए नेताओं के दिशानिर्देशों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीकों पर चर्चा की। इसमें दोनों पक्षों के लिए प्राथमिकता वाले मुद्दों का समाधान करना और राजनीतिक, लोगों के बीच, शैक्षणिक तथा विचारक संस्था स्तर के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।'

और किससे मिले मिसरी ने चीन के 14वें जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (CPPCC) की राष्ट्रीय समिति के उप महासचिव हांग लियांग से भी मुलाकात की। दूतावास ने कहा, 'उन्होंने (मिसरी और लियांग ने) राजनीतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंधों के स्तर पर द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।'

मिसरी की यह यात्रा 21 जुलाई को मनीला में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) से संबंधित बैठकों के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मुलाकात के बाद हुई।

संबंध बेहतर करने की कोशिश LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई सैन्य झड़प के बाद भारत और चीन संबंध सुधारते नजर आ रहे हैं। अक्तूबर 2024 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया था। साथ ही सीधी फ्लाइट्स शुरू कर दी थीं। इधर, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में राहत दी थी।