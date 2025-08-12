200 किमी से अधिक हो मारक क्षमता, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का खास मिसाइलों पर जोर
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने दुश्मन के सैन्य ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के हथियारों का खूब इस्तेमाल किया। इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना अब 200 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली मिसाइलों पर जोर दे रही है। ये हवा-से-जमीन, हवा-से-हवा और जमीन-से-हवा में टारगेट को भेद सकती हैं। ऑपरेशन के दौरान वायुसेना ने ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनकी मारक क्षमता 200 किमी से काफी अधिक है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना विभिन्न श्रेणियों में 200 किमी से अधिक की मारक क्षमता वाली मिसाइलों को प्राथमिकता दे रही है।
वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) से हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के रेंज को विस्तार देने की अपील की है, जो 200 किमी से अधिक दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हों। एयरफोर्स रूसी आर-37 मिसाइल के वैरिएंट को हासिल करने की भी संभावना तलाश रही है, जिनकी रेंज 200 किमी से अधिक है। ये पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर दुश्मनों के खिलाफ अहम बढ़त दिला सकती हैं। अधिकारियों ने बताया, 'हाल के ऑपरेशन में लंबी दूरी के हथियारों ने वायुसेना को 250-450 किमी की दूरी से लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाया है। चीनी एचक्यू-9 वायु रक्षा प्रणालियों की चिंता किए बिना खतरों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया।'
300 किमी से अधिक की दूरी पर विमान को मार गिराया
इसके अलावा, भारतीय वायुसेना 2 या अधिक स्क्वाड्रनों के एस-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने की तैयारी में है, जो हथियार बनाने वाले की क्षमता पर निर्भर करेगा। मालूम हो कि एयरफोर्स ने 300 किमी से अधिक की दूरी पर एक निगरानी विमान को मार गिराया और रिकॉर्ड भी बना दिया था। एस-400 सिस्टम की तैनाती ने पाकिस्तान सेना को अपनी सीमा के भीतर गहराई में या कम ऊंचाई पर ऑपरेट करने के लिए मजबूर किया ताकि पता लगने और निशाना बनने से बचा जा सके। वायुसेना ने सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इसमें राफेल लड़ाकू जेट, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और विभिन्न डोमेन में लंबी दूरी के हथियारों की जरूरत के बारे में बताया गया है।