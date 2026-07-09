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चीन से कितनी ताकतवर है भारतीय वायुसेना? पाकिस्तान की रैंकिंग देख उड़ जाएंगे होश

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चीन से ज्यादा ताकतवर है भारत की वायुसेना: ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़ा। जानें पाकिस्तान किस नंबर पर है और दुनिया में किसकी वायुसेना है नंबर वन। पूरी रिपोर्ट यहां विस्तार से पढ़ें।

चीन से कितनी ताकतवर है भारतीय वायुसेना? पाकिस्तान की रैंकिंग देख उड़ जाएंगे होश

भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। 'वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट' (WDMMA) की वर्ष 2026 की ताजा 'ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग' के मुताबिक, भारतीय वायुसेना दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली एविएशन फोर्स है। इस रैंकिंग में सबसे बड़ा उलटफेर यह है कि भारत ने वायुसेना की हवाई ताकत और मारक क्षमता के मामले में अपने पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, पाकिस्तान इस लिस्ट में बहुत पीछे खड़ा है।

कौन है नंबर वन?

इस रैंकिंग में अमेरिका का एकतरफा दबदबा है। दुनिया की टॉप-5 एविएशन फोर्सेज में से चार केवल अमेरिका की हैं।

अमेरिकी एयरफोर्स: यह 242.9 के TvR स्कोर और 5,004 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया में नंबर वन है।

अमेरिकी नेवी: 142.4 TvR के साथ दूसरे स्थान पर है।

रूसी एयरफोर्स: 114.2 TvR के साथ तीसरे नंबर पर है।

अमेरिकी आर्मी: 112.6 TvR के साथ चौथे स्थान पर है।

अमेरिकी मरीन कॉर्प्स: 85.3 TvR के साथ पांचवें नंबर पर है।

अगर नौसेना या थल सेना की एविएशन विंग्स को हटाकर केवल देशों की मुख्य वायुसेना की तुलना की जाए, तो अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है।

ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़ा
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भारत बनाम चीन: कम एयरक्राफ्ट के बावजूद भारत कैसे है आगे?

ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना 69.4 TvR के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि चीनी वायुसेना 7वें स्थान पर (TvR 63.8) है। संख्या बल की बात करें तो भारत के पास 1,716 सक्रिय एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 3,733 (दोगुने से भी ज्यादा) एयरक्राफ्ट हैं।

भारत क्यों है चीन से बेहतर?

WDMMA रैंकिंग केवल विमानों की कुल संख्या नहीं गिनती, बल्कि यह TvR यानी 'ट्रू-वैल्यू रेटिंग' फॉर्मूले पर काम करती है। यह फॉर्मूला एयरफोर्स की क्वालटी का आकलन इन पैमानों पर करता है:

  • बेड़े का आधुनिकीकरण
  • हमला और रक्षा करने की रणनीतिक क्षमता
  • लॉजिस्टिकल सपोर्ट और ट्रेनिंग
  • बेड़े का संतुलन (फाइटर, ट्रांसपोर्ट, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का सही मिश्रण)

इन पैमानों पर भारतीय वायुसेना चीन से काफी संतुलित है। भारतीय बेड़े में 4.5 जनरेशन के सुखोई (Su-30MKI), राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट्स का मजबूत कॉम्बिनेशन है जो इसे चीन पर गुणात्मक बढ़त दिलाता है।

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पाकिस्तान कहां खड़ा है?

अक्सर हवाई श्रेष्ठता का दावा करने वाला पाकिस्तान इस ग्लोबल लिस्ट में टॉप-10 तो दूर, टॉप-15 में भी जगह नहीं बना सका है। पाकिस्तान एयरफोर्स 879 एयरक्राफ्ट और 46.3 TvR स्कोर के साथ 18वें स्थान पर मौजूद है।

रैंकमिलिट्री एविएशन विंगTvR स्कोरकुल एयरक्राफ्ट
1यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स242.95,004
3रूसी वायुसेना114.23,677
6भारतीय वायुसेना (IAF)69.41,716
7चीनी वायुसेना (PLAAF)63.83,733
18पाकिस्तान एयरफोर्स (PAF)46.3879

भारतीय नौसेना और थल सेना का भी जलवा

WDMMA केवल वायुसेना ही नहीं, बल्कि देशों की नेवी और आर्मी की एविएशन विंग्स का भी अलग से आकलन करता है। इस लिस्ट में भारत की अन्य सेनाओं ने भी अपनी जगह बनाई है:

भारतीय नेवी: 232 विमानों और 41.2 TvR के साथ 27वें स्थान पर है।

भारतीय आर्मी: 540 विमानों और 30.0 TvR के साथ 36वें स्थान पर है।

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WDMMA Ranking

चीन की नेवी इस लिस्ट में 15वें स्थान पर है, लेकिन पाकिस्तान की नेवी और आर्मी इस 107-यूनिट वाली ग्लोबल लिस्ट में अपनी जगह तक नहीं बना पाई हैं। बता दें कि यह रैंकिंग भारतीय नेवी और आर्मी की कुल ताकत को नहीं दर्शाती है, बल्कि इसमें केवल नेवी और आर्मी में एविएशन ताकत का जिक्र है। यानी भारतीय नेवी और आर्मी के पास कितने विमान हैं, उसके आधार पर यह रैंकिंग है। 2026 की यह ताजा रिपोर्ट साफ करती है कि आधुनिक युद्ध में केवल विमानों की 'संख्या' नहीं, बल्कि 'गुणवत्ता' और 'लड़ाकू अनुभव' मायने रखता है। इसी संतुलित और एडवांस बेड़े की बदौलत आज भारत एशिया में एक अभेद्य हवाई ताकत बन चुका है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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