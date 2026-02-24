Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तेजस को किसकी नजर लग गई? तीसरे 'हादसे' के बाद पूरे बेड़े की जांच में जुटी वायुसेना

Feb 24, 2026 07:46 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फॉरवर्ड बेस पर LCA तेजस के दुर्घटनाग्रस्त (रनवे से फिसलने) के बाद भारतीय वायुसेना पूरे तेजस बेड़े की गहन मेंटेनेंस जांच कर रही है। जानें हादसे पर HAL का क्या है बयान और तेजस विमान की पूरी रिपोर्ट।

तेजस को किसकी नजर लग गई? तीसरे 'हादसे' के बाद पूरे बेड़े की जांच में जुटी वायुसेना

इस महीने की शुरुआत में एक फॉरवर्ड एयर बेस पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय वायुसेना (IAF) अपने पूरे तेजस बेड़े की गहन मेंटेनेंस जांच कर रही है। यह कथित घटना सात फरवरी को हुई थी। वायुसेना ने अबतक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने तेजस लड़ाकू विमान के क्षतिग्रस्त होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि यह घटना 'मामूली' थी।

हादसा कैसे हुआ

द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि टेकऑफ यानी उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से आगे निकल गया और पास के कीचड़ वाले हिस्से में फिसल गया। इस घटना में पायलट को चोटें आई हैं और विमान के एयरफ्रेम (ढांचे) को भी नुकसान पहुंचा है। पायलट को कितनी चोटें आई हैं, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि ऐसे मामलों में आमतौर पर 'व्हिपलैश' (गर्दन में झटके से लगने वाली चोट) की शिकायत होती है।

वायुसेना और एचएएल का रुख

वायुसेना की कार्रवाई: विमान के एयरफ्रेम को 'राइट-ऑफ' (कबाड़ घोषित) किया जाएगा या नहीं, इस पर वायुसेना ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिलहाल बेड़े की व्यापक जांच चल रही है, जो ऐसी किसी भी घटना के बाद की 'मानक संचालन प्रक्रिया' (SOP) का हिस्सा है।

सोमवार को जारी एक बयान में, विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि एलसीए तेजस के क्रैश होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। HAL ने इसे 'जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना' बताया और दावा किया कि तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया के समकालीन लड़ाकू विमानों में सबसे बेहतरीन है।

'बोर्ड ऑफ इंक्वायरी' (जांच मंडल) में IAF और HAL दोनों शामिल हैं। इस घटना का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है और HAL जल्द समाधान के लिए वायुसेना के साथ मिलकर काम कर रहा है।

तेजस विमानों से जुड़ी पिछली घटनाएं

यह तेजस विमान से जुड़ी तीसरी बड़ी घटना है:

पहला हादसा (मार्च 2024): जैसलमेर के पास एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तेजस Mk 1 क्रैश हो गया था। तब पायलट सुरक्षित बाहर (इजेक्ट) निकलने में सफल रहा था।

दूसरा हादसा (नवंबर 2025): पिछले साल दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान तेजस Mk 1 के दुर्घटनाग्रस्त होने से वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल की मौत हो गई थी।

ताजा घटना: फॉरवर्ड एयर बेस पर रनवे से फिसलना।

तेजस बेड़े की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाएं

वर्तमान स्क्वाड्रन: वायुसेना के पास तेजस Mk1 के दो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हैं - पहला नलिया (गुजरात) में और दूसरा सुलूर (कोयंबटूर, तमिलनाडु) में।

आने वाले विमान: भारतीय वायुसेना को HAL से 180 तेजस Mk1A लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनकी डिलीवरी अभी शुरू होनी बाकी है।

ये भी पढ़ें:तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था? अब एचएएल ने बताया सच, यहां जानें सबकुछ
ये भी पढ़ें:वायुसेना को मिलने जा रहे 5 LCA तेजस, पहले से ज्यादा ताकतवर ये जेट्स; क्या है खास

तेजस Mk1A की खासियतें और उत्पादन

जनरल इलेक्ट्रिक F404 (GE F404) इंजन से लैस तेजस Mk1A में पुराने वर्जन की तुलना में कई अपग्रेड किए गए हैं। इनमें AESA रडार, जैमर के साथ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (EW Suite), और डर्बी व स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल के साथ 'बियॉन्ड विजुअल रेंज' (BVR) क्षमताएं शामिल हैं।

डिलीवरी में देरी: विमानों की डिलीवरी में देरी हुई है, जिसके चलते वायुसेना ने कुछ रियायतों के साथ विमानों के शुरुआती बैच को स्वीकार करने पर सहमति जताई है। नासिक में शुरू हुई नई उत्पादन लाइन में हर साल 8 विमान बनाने की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। HAL की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 24 विमानों की होने की उम्मीद है। इसके अलावा, HAL वायुसेना के लिए LCA Mk2 जेट भी विकसित कर रहा है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
India News Indian Air Force
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।