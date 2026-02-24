तेजस को किसकी नजर लग गई? तीसरे 'हादसे' के बाद पूरे बेड़े की जांच में जुटी वायुसेना

फॉरवर्ड बेस पर LCA तेजस के दुर्घटनाग्रस्त (रनवे से फिसलने) के बाद भारतीय वायुसेना पूरे तेजस बेड़े की गहन मेंटेनेंस जांच कर रही है। जानें हादसे पर HAL का क्या है बयान और तेजस विमान की पूरी रिपोर्ट।

इस महीने की शुरुआत में एक फॉरवर्ड एयर बेस पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय वायुसेना (IAF) अपने पूरे तेजस बेड़े की गहन मेंटेनेंस जांच कर रही है। यह कथित घटना सात फरवरी को हुई थी। वायुसेना ने अबतक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने तेजस लड़ाकू विमान के क्षतिग्रस्त होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि यह घटना 'मामूली' थी।

हादसा कैसे हुआ द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि टेकऑफ यानी उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से आगे निकल गया और पास के कीचड़ वाले हिस्से में फिसल गया। इस घटना में पायलट को चोटें आई हैं और विमान के एयरफ्रेम (ढांचे) को भी नुकसान पहुंचा है। पायलट को कितनी चोटें आई हैं, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि ऐसे मामलों में आमतौर पर 'व्हिपलैश' (गर्दन में झटके से लगने वाली चोट) की शिकायत होती है।

वायुसेना और एचएएल का रुख वायुसेना की कार्रवाई: विमान के एयरफ्रेम को 'राइट-ऑफ' (कबाड़ घोषित) किया जाएगा या नहीं, इस पर वायुसेना ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिलहाल बेड़े की व्यापक जांच चल रही है, जो ऐसी किसी भी घटना के बाद की 'मानक संचालन प्रक्रिया' (SOP) का हिस्सा है।

सोमवार को जारी एक बयान में, विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि एलसीए तेजस के क्रैश होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। HAL ने इसे 'जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना' बताया और दावा किया कि तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया के समकालीन लड़ाकू विमानों में सबसे बेहतरीन है।

'बोर्ड ऑफ इंक्वायरी' (जांच मंडल) में IAF और HAL दोनों शामिल हैं। इस घटना का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है और HAL जल्द समाधान के लिए वायुसेना के साथ मिलकर काम कर रहा है।

तेजस विमानों से जुड़ी पिछली घटनाएं यह तेजस विमान से जुड़ी तीसरी बड़ी घटना है:

पहला हादसा (मार्च 2024): जैसलमेर के पास एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तेजस Mk 1 क्रैश हो गया था। तब पायलट सुरक्षित बाहर (इजेक्ट) निकलने में सफल रहा था।

दूसरा हादसा (नवंबर 2025): पिछले साल दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान तेजस Mk 1 के दुर्घटनाग्रस्त होने से वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल की मौत हो गई थी।

ताजा घटना: फॉरवर्ड एयर बेस पर रनवे से फिसलना।

तेजस बेड़े की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाएं वर्तमान स्क्वाड्रन: वायुसेना के पास तेजस Mk1 के दो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हैं - पहला नलिया (गुजरात) में और दूसरा सुलूर (कोयंबटूर, तमिलनाडु) में।

आने वाले विमान: भारतीय वायुसेना को HAL से 180 तेजस Mk1A लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनकी डिलीवरी अभी शुरू होनी बाकी है।

तेजस Mk1A की खासियतें और उत्पादन जनरल इलेक्ट्रिक F404 (GE F404) इंजन से लैस तेजस Mk1A में पुराने वर्जन की तुलना में कई अपग्रेड किए गए हैं। इनमें AESA रडार, जैमर के साथ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (EW Suite), और डर्बी व स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल के साथ 'बियॉन्ड विजुअल रेंज' (BVR) क्षमताएं शामिल हैं।