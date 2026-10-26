पीएम जैसे VVIP लोगों के लिए खरीदे जाएंगे 24 खास हेलीकॉप्टर, 10000 करोड़ रुपये होंगे खर्च
नए हेलीकॉप्टरों की खरीद का एक प्रमुख मकसद वायुसेना के मौजूदा MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों की जगह आधुनिक विकल्प लाना है। अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हवाई सफर के लिए इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है।
भारतीय वायुसेना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के VVIP लोगों के सुरक्षित हवाई सफर के लिए 24 खास हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक, इन हेलीकॉप्टरों की खरीद से वायुसेना की महत्वपूर्ण हवाई परिवहन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस परियोजना के तहत यूरोपीय कंपनी एयरबस के एच-725 हेलीकॉप्टर और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के हेलीकॉप्टर संभावित दावेदार माने जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, वीवीआईपी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन हेलीकॉप्टरों की तकनीकी विशेषताएं तय की गई हैं। इनका इस्तेमाल खास तौर पर देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के लिए किया जाएगा। खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही इन हेलीकॉप्टरों के चयन को लेकर तस्वीर साफ होगी।
MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों की जगह नए विकल्प
नए हेलीकॉप्टरों की खरीद का एक प्रमुख मकसद वायुसेना के मौजूदा MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों की जगह आधुनिक विकल्प लाना है। अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हवाई सफर के लिए इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। वीवीआईपी परिवहन के लिए इन हेलीकॉप्टरों में जरूरी बदलाव किए गए थे। अब सरकार इस काम के लिए खास तौर पर तैयार हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना पर आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, नए हेलीकॉप्टर वायुसेना की अहम हवाई परिवहन जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे।
वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद का मुद्दा पहले भी विवादों में रहा है। इससे पहले VVIP हेलीकॉप्टर खरीदने की एक योजना घोटाले के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इसके बाद एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों में बदलाव करके उनका इस्तेमाल वीवीआईपी परिवहन के लिए किया जाने लगा। अब 24 नए हेलीकॉप्टरों की खरीद की योजना इसी जरूरत को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। करीब 10,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में ऐसे हेलीकॉप्टरों पर जोर दिया जा रहा है, जो देश के शीर्ष नेताओं के हवाई परिवहन की विशेष जरूरतों को पूरा कर सकें।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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