होर्मुज से अच्छी खबर; सर्व शक्ति जहाज ने पार कर लिया स्ट्रेट, ला रहा 45 हजार टन एलपीजी
इस बहुत बड़े जहाज ने पहले भी फारस की खाड़ी और भारतीय बंदरगाहों के बीच यात्रा की है। सुरक्षा कारणों से इस बार जहाज ने खुद को भारत की ओर जाने वाला और भारतीय चालक दल वाला बताया, ताकि उसे खतरे से बचाया जा सके।
भारत से जुड़े गैस टैंकर सर्व शक्ति ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है, जिस पर रसोई गैस यानी एलपीजी लादी गई है। नई दिल्ली के लिए इसे सफलता की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की ओर से ईरान से जुड़े जहाजों पर रोक के चलते आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। सर्व शक्ति जहाज में करीब 45,000 टन एलपीजी लदी हुई है। जहाज में 18 भारतीयों सहित 20 चालक दल के सदस्य सवार हैं। इसके 13 मई को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। ईरान के लारक और केशम द्वीपों को पार करने के बाद जहाज ओमान की खाड़ी तक पहुंच चुका है।
गैस ढोने वाले इस बहुत बड़े जहाज ने पहले भी फारस की खाड़ी और भारतीय बंदरगाहों के बीच यात्रा की है। सुरक्षा कारणों से इस बार जहाज ने खुद को भारत की ओर जाने वाला और भारतीय चालक दल वाला बताया, ताकि उसे संभावित खतरे से बचाया जा सके। शिपिंग दस्तावेज के अनुसार, इस कार्गो का खरीदार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हालांकि कंपनी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान-यूएस में तनाव
सर्व शक्ति की यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस समय हुई है जब अमेरिका-ईरान तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या लगभग शून्य पर पहुंच गई थी। पिछले महीने के अंत में इस मार्ग को थोड़े समय के लिए खोला गया था, लेकिन फिर ईरानी सेना की ओर से जहाजों पर गोलीबारी के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया गया। भारत से जुड़ा एक अन्य जहाज देश गरिमा भी इसी दौरान यहां से निकलने में सफल रहा था।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के नाते भारत इस संकट से जूझ रहा है। मिडिल ईस्ट से सप्लाई प्रभावित होने के कारण देश में रसोई गैस की कमी देखी जा रही है, जिससे लोगों में घबराहट, लंबी कतारें और खानपान पर असर पड़ा है। भारत सरकार ने ईरान के साथ बातचीत कर अब तक 8 एलपीजी जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता पाई है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिदिन किया गया है, जबकि खपत घटकर 80,000 टन रह गई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें