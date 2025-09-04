India-Germany friendship grows amid tension with US statement issued against Pakistan too US से तनाव के बीच बढ़ी भारत-जर्मनी की दोस्ती, पाकिस्तान के खिलाफ भी जारी हुआ बयान, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia-Germany friendship grows amid tension with US statement issued against Pakistan too

US से तनाव के बीच बढ़ी भारत-जर्मनी की दोस्ती, पाकिस्तान के खिलाफ भी जारी हुआ बयान

अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का नाम लिए बिना जयशंकर का संकेत अमेरिका की अप्रत्याशित नीतियों की ओर था। वेडफुल ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि भरोसेमंद दोस्ती और प्रेडिक्टेबिलिटी मौजूदा अनिश्चित समय में अमूल्य है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:01 AM
share Share
Follow Us on
US से तनाव के बीच बढ़ी भारत-जर्मनी की दोस्ती, पाकिस्तान के खिलाफ भी जारी हुआ बयान

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक राजनीति में आज “प्रीडिक्टेबिलिटी” की अहमियत बढ़ गई है और इस अस्थिर माहौल में जर्मनी भारत का एक भरोसेमंद साझेदार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में भारत और यूरोपीय संघ (EU) तथा भारत और जर्मनी के बीच और अधिक करीबी सहयोग की आवश्यकता है। जयशंकर ने यह बयान अपने जर्मन समकक्ष योहान वेडफुल के साथ मुलाकात के बाद दिया। वेडफुल भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

सीधे तौर पर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का नाम लिए बिना जयशंकर का संकेत अमेरिका की अप्रत्याशित नीतियों की ओर था। वेडफुल ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि भरोसेमंद दोस्ती और प्रेडिक्टेबिलिटी मौजूदा अनिश्चित समय में अमूल्य है।

वेडफुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, “भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष मना रहे हैं। हम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं। हमारे बीच व्यापार, तकनीक, नवाचार, सतत विकास और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं।”

ये भी पढ़ें:Aaj ka Rashifal : मेष, वृश्चिक समेत इन 5 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ, मिथुन, मकर वाले बचकर करें पार

जयशंकर ने कहा कि भारत-जर्मनी संबंध सतत और भरोसेमंद हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल लगभग 50 अरब यूरो तक पहुंचा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत में निवेश करने वाली जर्मन कंपनियों की सभी चिंताओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा।

जयशंकर ने कहा कि भारत जर्मनी के उस समर्थन की सराहना करता है जिसमें उसने भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया है। वेडफुल ने भी दोहराया कि “भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी जनता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और जर्मनी उसके साथ खड़ा है।”

दोनों मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति जताई। जयशंकर ने कहा कि जर्मनी की नौसेना और वायुसेना ने हाल में भारत के सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया है और आगे इसे बढ़ाया जाएगा। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में जर्मन निवेश का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा जर्मनी की क्षमताओं को और मजबूत कर सकती है। शिक्षा और छात्र आदान-प्रदान में भी दोनों देशों के बीच प्रगति हुई है। जर्मनी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। वेडफुल ने कहा कि कई भारतीय छात्र जर्मनी में पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं काम करना पसंद करते हैं और वे देश के श्रम बाजार के लिए एक संपत्ति साबित हो रहे हैं।

जयशंकर ने कहा कि भारत जर्मनी के सहयोग से भारत-ईयू FTA को निर्णायक नतीजे तक पहुंचाना चाहता है। वेडफुल ने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा, “अगर अन्य देश व्यापार बाधाएं खड़ी करते हैं तो हमें बाधाएं घटाकर जवाब देना चाहिए।”

यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए वेडफुल ने कहा कि भारत अपने रिश्तों का उपयोग करके रूस से शांति वार्ता की अपील कर सकता है। उन्होंने कहा, “हमें पता है कि हम हमेशा 100% सहमत नहीं होते, लेकिन भारत को रूस से शांति की दिशा में बातचीत पर जोर देना चाहिए।”

वेडफुल ने कहा कि जर्मनी और यूरोपीय संघ के लिए चीन कभी साझेदार है, कभी प्रतिस्पर्धी और कभी प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी। उन्होंने साफ कहा कि चीन का टकराव वाला रवैया बढ़ रहा है और ऐसे में बाजार की रक्षा करना अनिवार्य है।

India US trade deal S Jaishankar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।