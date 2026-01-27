Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia-EU trade deal sends message against tariffs protectionism says European Council President Antonio Costa
टैरिफ लगाने वालों को… भारत संग ट्रेड डील पर EC चीफ ने कह दिया कुछ ऐसा, अमेरिका को लगेगी मिर्ची

टैरिफ लगाने वालों को… भारत संग ट्रेड डील पर EC चीफ ने कह दिया कुछ ऐसा, अमेरिका को लगेगी मिर्ची

संक्षेप:

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इसके बाद डील फाइनल होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

Jan 27, 2026 07:44 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तय होते ही अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक मंत्री ने इसे एक बार रूस यूक्रेन जंग से जोड़कर भारत को ज्ञान देने की कोशिश की। दरअसल अमेरिका को इस बात की खुन्नस है कि जो काम अमेरिकी सरकार महीनों से नहीं कर पाई, वह यूरोपीय संघ ने कैसे कर लिया और भारत के साथ ट्रेड डील पर इतनी जल्दी बात कैसे बन गई। अब भारत पहुंचे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश जारी कर दिया है जिससे अमेरिका को और मिर्ची लगेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एंटोनियो कोस्टा ने सोमवार को कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुआ यह समझौता टैरिफ के खिलाफ एक संदेश भेजता है। कोस्टा ने यह भी कहा है कि भारत और EU मिलकर वैश्विक मंच पर स्थिरता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत करने का काम कर सकते हैं और बढ़ते भू-आर्थिक उथल-पुथल और व्यापार में अनिश्चितता के बीच नियम-आधारित व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं।

क्या बोले कोस्टा?

बता दें कि कोस्टा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और वे मंगलवार को भारत-EU शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले कोस्टा ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग इंडो-पैसिफिक की रक्षा करने और इंडो-पैसिफिक और अटलांटिक के बीच स्वतंत्र और खुले वाणिज्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अमेरिका को संदेश

गोवा से संबंध रखने वाले कोस्टा ने अमेरिका की व्यापार नीतियों से पैदा हुई अराजकता की ओर इशारा करते हुए कहा, “हमारी बहुध्रुवीय दुनिया में, यह जरूरी है कि EU और भारत घनिष्ठ भागीदार बनें क्योंकि हम मिलकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मजबूत प्रदाता हो सकते हैं और हम अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ऐसे समय में जब संरक्षणवाद चरम पर है और कुछ देशों ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, भारत-EU FTA दुनिया को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देगा कि हम टैरिफ के बजाय ट्रेड एग्रीमेंट में ज्यादा विश्वास करते हैं।”

भारत-EU FTA में क्या खास?

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते का उद्देश्य अमेरिकी शुल्क के कारण वैश्विक व्यापार में जारी व्यवधानों के बीच दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को अब तक का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ करार दिया है। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष आपसी व्यापार वाली 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम या समाप्त करेंगे। कपड़ा और फुटवियर जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के उत्पादों पर शुल्क पहले ही दिन से समाप्त हो सकता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं पर इसे पांच से दस वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह एफटीए भारतीय निर्यातकों को अपने बाजार विविधीकरण और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा।

ये भी पढ़ें:EU के साथ डील डन, भारत को होंगे तगड़े फायदे; क्या होगा सस्ता
ये भी पढ़ें:भारत की सफलता से ही दुनिया रौनक, ऐतिहासिक FTA समझौते से पहले EU चीफ का बड़ा बयान

भारत इस समझौते के जरिए अपने कपड़ा, चमड़ा और हथकरघा जैसे क्षेत्रों के लिए शून्य-शुल्क बाजार पहुंच की तलाश में है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ अपने ऑटोमोबाइल निर्यात, वाइन और हाई-टेक विनिर्माण क्षेत्रों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है। संवेदनशील कृषि और डेरी क्षेत्रों को फिलहाल इस समझौते से बाहर रखा गया है ताकि छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
India News Trump tariffs
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।