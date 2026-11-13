जाकिर नाइक को ढील देने के मूड में नहीं भारत, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और रहेगा बैन
केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। जानिए प्रतिबंध बढ़ाने की वजह और पूरा मामला।
भारत सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत यह फैसला लिया। मंत्रालय का कहना है कि संगठन की गतिविधियां देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बनी हुई हैं।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, संगठन और उसका संस्थापक अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक अपने अनुयायियों को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और वैमनस्य फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। मंत्रालय ने कहा कि संगठन की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है।
जाकिर नाइक के भाषणों को बताया आपत्तिजनक और भड़काऊ
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में जाकिर नाइक के बयानों और भाषणों को आपत्तिजनक और विध्वंसक बताया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर वाली अधिसूचना में कहा गया है कि नाइक ने दुनिया भर में लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कट्टरपंथी बयान दिए हैं।
मंत्रालय ने आशंका जताई कि अगर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो संगठन के फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित किया जा सकता है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था प्रभावित होने, राष्ट्रविरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलने और उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद को बढ़ावा मिलने का खतरा है।
2016 में भारत छोड़कर चला गया था जाकिर नाइक
जाकिर नाइक ने साल 2016 में भारत छोड़ दिया था। यह घटनाक्रम बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में हुए आतंकी हमले के कुछ समय बाद हुआ था। हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों ने जाकिर नाइक से प्रेरित होने का दावा किया था।
इसके बाद नवंबर 2016 में भारत सरकार ने जाकिर नाइक और उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2021 में सरकार ने इस प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया था। शुक्रवार को लिया गया ताजा फैसला ऐसे समय आया है, जब संगठन पर लगा पिछला प्रतिबंध समाप्त होने में महज एक दिन बाकी था।
मलेशिया में रह रहा है जाकिर नाइक
जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है। उसे वहां पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के कार्यकाल के दौरान स्थायी निवास की अनुमति मिली थी। भारत सरकार जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग कई बार कर चुकी है, ताकि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथ को बढ़ावा देने से जुड़े आरोपों में कार्रवाई की जा सके।
अक्टूबर 2024 में उसने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद फरवरी 2025 में उसने पाकिस्तान का दूसरा दौरा किया था। केंद्र सरकार के ताजा आदेश के साथ अब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध अगले पांच साल तक जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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