'अगले महीने बांग्लादेश पर हो जाएगा कब्जा', बंगाल के मंत्री पर भड़क गए बांग्लादेशी नेता
बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह पर भड़क गए।
बांग्लादेश के नेता इन दिनों भारत के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। शेख हसीने के पद से हटने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध राजनीति का अहम हिस्सा बन गया है। बांग्लादेशी संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद इस्लामाबाद पहुंचे तो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। उन्होंने यहां तक कहा कि 1971 का मुक्त संग्राम ही झूठ था और भारत ने बांग्लादेशियों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की सत्ता के दौरान बांग्लादेश भारत का उपनिवेश बन गया था। वहीं बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह के एक बयान पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और अपने नेताओं पर भारत की सरकार कोई नियंत्रण नहीं रखती है।
बंगाल के मंत्री पर भड़के बांग्लादेशी नेता
एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत की अखंडता और संप्रभुता भी पड़ोसियों पर निर्भर है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा डाला और कहा कि अर्जुन सिंह को तत्काल मंत्रिपद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह को अपना बयान भी वापस लेना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए।
अर्जुन सिंह ने क्या कहा था
बंगाल के मंत्री अर्जन सिंह ने कहा था कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओँ पर अत्याचार किया गया है औऱ उनका कत्ल किया गया है, उसका बदला लेना जरूरी है। इसीलिए 16 दिसंबर को बड़ा ऐक्शन होगा। उन्होंने कहा, बहुत हो चुका अब बांग्लादेश को माफ नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर ही वह दिन है जब 1971 में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इस दिन विजय दिवस मनाया जाता है।
बांग्लादेशी नेता देने लगे धमकी
बांग्लादेशी नेता नाहिद इस्लाम ने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश की संप्रभुता और अखंडता के लिए चुनौती बनता है तो उसे भी इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों का अपमान किया जा रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लोग देश के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का जवाब देने को तैयार हैं।
नाहिद इस्लाम ने कहा कि बंगाल के मंत्री को बयान दिए 48 घंटे से ज्यादा हो गया है लेकिन दिल्ली की सरकार इसपर कुछ बोल नहीं रही है। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश की संप्रभुता को खतरा है। वहीं उन्होंने बांग्लादेश की सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह उसकी कमजोर डिप्लोमैसी को दिखाता है। हाफिज उद्दीन की ही तरह नाहिद इस्लाम ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करते हुए कहा कि लाखों बंगालियों ने मिलकर स्वतंत्रता हासिल की है और वे इसकी रक्षा करना भी जानते हैं।
शेख हसीना को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री को अपनी कठपुतली बनाकर रखा था। भारत अपनी मनमानी करता था। लेकिन अब शेख हसीना की वापसी नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी का ऐलानकर दिया है। उनकी पार्टी के कुछ नेता भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षित रास्ते की तलाश में भारत भी आए थे। अभी यह नहीं बताया गया है कि शेख हसीना कब तक बांग्लादेश वापस जा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें