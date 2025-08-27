India will not bow down to America preparing to give a befitting reply to Trump along with China अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा भारत, चीन के साथ मिलकर ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia will not bow down to America preparing to give a befitting reply to Trump along with China

अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा भारत, चीन के साथ मिलकर ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी

PM मोदी 28 अगस्त से एक सितंबर के बीच जापान एवं चीन की यात्रा पर रहेंगे। पहले वे जापान जाएंगे जहां वे भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 31 अगस्त को एससीओ शिखर सम्मेलन शामिल होने को चीन जाएंगे।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Wed, 27 Aug 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा भारत, चीन के साथ मिलकर ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी

India-US Relation: भारत-चीन अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए किसी संयुक्त रणनीति पर विचार कर सकते हैं। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। चीन की तरफ से पहले संकेत दिए जा चुके हैं कि अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए दोनों देशों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से एक सितंबर के बीच जापान एवं चीन की यात्रा पर रहेंगे। पहले वे जापान जाएंगे जहां वे भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 31 अगस्त को वे चीन जाएंगे तथा एक सितंबर को वहां एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होने की संभावना है। उधर, मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी।

आपको बता दें कि भारत से अमेरिका को 86 अरब डालर का निर्यात होता है लेकिन ट्रंप ने इस पर 27 अगस्त से 50 फीसदी शुल्क लगाने का ऐलान किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे अमेरिका को होने वाला निर्यात 70 फीसदी तक गिर सकता है। ऐसे में भारत इसकी भरपाई के लिए दूसरे विकल्पों की भी तलाश कर रहा है। इसलिए चीन के साथ होने वाली वार्ता को इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अटकलें यहां तक कि भारत चीन के बिल्ट एंड रोड इनीसियेटिव (बीआरआई) में शामिल हो सकता है जिससे जरिये वह पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया के देशों को निर्यात बढ़ा सकता है।

India US trade deal India China News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।