भारत न तो झुकेगा, न ही डरेगा; ट्रंप के टैरिफ वार बीच रूस को बताया सच्चा दोस्त

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगाए जाने के निर्णय के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रणनीतिक संबंधों पर व्यापक बहस छिड़ गई है। लेकिन इन सबके बीच भारत सरकार न तो घबराई है, न ही विचलित हुई है। बल्कि सरकार की रणनीति स्पष्ट है। संयम बनाए रखते हुए संप्रभुता से कोई समझौता नहीं।

सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भारत रूस से तेल या रक्षा उपकरण खरीदने या BRICS जैसे वैश्विक मंच का सदस्य बने रहने जैसे फैसलों पर किसी प्रकार का विदेशी दबाव स्वीकार नहीं करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “ये भारत के संप्रभु निर्णय हैं। हम इन पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ टैरिफ और व्यापार पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ट्रंप बार-बार अपने ही तय मानकों को बदलते रहे हैं।”

सूत्रों के अनुसार, रूस भारत का भरोसेमंद और समय-परखा मित्र रहा है। उसके साथ रक्षा या ऊर्जा संबंध व्यापार से जुड़ी कोई असंगति नहीं मानी जा सकती है।

भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता तैयार होने की कगार पर था और उम्मीद थी कि 1 अगस्त से पहले इसका ऐलान हो जाएगा। अधिकारी ने कह, “हम बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुके थे, लेकिन अमेरिका की ओर से राजनीतिक मंजूरी न मिल पाने के कारण कुछ मुद्दों पर रुकावटें आईं।”

भारत ने साफ किया है कि वह अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को नहीं खोल सकता क्योंकि ये देश के गरीब किसानों के जीवन से जुड़े हैं। सूत्र ने कहा, “हम ईमानदारी से बात कर रहे थे, जो हमने माना उस पर कायम रहे। लेकिन अमेरिका की ओर से रुख कई बार बदला गया। कभी राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली, तो कभी खेद प्रकट कर दिया गया।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की भारत को लेकर नाराजगी की एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया जबकि अन्य देशों ने रियायतें दीं। सूत्र ने कहा, “ट्रंप को लगता है कि उन्होंने भारत-पाक के बीच शांति स्थापित की, लेकिन भारत ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। शायद यही बात उन्हें चुभ रही है।”