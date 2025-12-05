रूसियों के लिए 30 दिन का नि:शुल्क ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा भारत, पुतिन के सामने PM का ऐलान

संक्षेप: Putin India Visit Updates: राष्ट्रपति पुतिन के साथ साझा बयान में PM मोदी ने कहा कि भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह चमक रही है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने सभी मंचों पर सहयोग और संवाद जारी रखने का फैसला किया है।

Putin India Visit Updates: रूस के राष्ट्रपति दो दिनों के भारत दौरे पर हैं। आज यात्रा के दूसरे दिन उनका राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ साझा बयान में PM मोदी ने कहा कि भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह चमक रही है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने सभी मंचों पर सहयोग और संवाद जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का नि:शुल्क ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा।

जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस ने 2030 तक के लिए आर्थिक सहयोग पर रणनीति और सहमति बनाई है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ आर्थिक सहयोग नयी ऊंचाइयां तक ले जायेंगे। दोनों देशों के बीच हुए समझौतें के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, रूस ने प्रवासन और आसान आवाजाही से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे जैसी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्चा में दोनों देशों ने बंदरगाह और पोत परिवहन क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत और रूस ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले आठ दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। इंसानियत को कई तरह की चुनौतियों और मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है लेकिन इन सबके बीच, भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकती रही है और अडिग एवं मजबूत बनी रही है।