रूसियों के लिए 30 दिन का नि:शुल्क ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा भारत, पुतिन के सामने PM का ऐलान

Hindi NewsIndia NewsIndia will issue free 30 day e tourist visas to all Russian citizens, PM Modi announced in front of Putin
संक्षेप:

Putin India Visit Updates: राष्ट्रपति पुतिन के साथ साझा बयान में PM मोदी ने कहा कि भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह चमक रही है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने सभी मंचों पर सहयोग और संवाद जारी रखने का फैसला किया है।

Dec 05, 2025 03:21 pm IST
Putin India Visit Updates: रूस के राष्ट्रपति दो दिनों के भारत दौरे पर हैं। आज यात्रा के दूसरे दिन उनका राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ साझा बयान में PM मोदी ने कहा कि भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह चमक रही है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने सभी मंचों पर सहयोग और संवाद जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का नि:शुल्क ई-टूरिस्ट वीजा जारी करेगा।

जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस ने 2030 तक के लिए आर्थिक सहयोग पर रणनीति और सहमति बनाई है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ आर्थिक सहयोग नयी ऊंचाइयां तक ले जायेंगे। दोनों देशों के बीच हुए समझौतें के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, रूस ने प्रवासन और आसान आवाजाही से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे जैसी

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्चा में दोनों देशों ने बंदरगाह और पोत परिवहन क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत और रूस ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले आठ दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। इंसानियत को कई तरह की चुनौतियों और मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है लेकिन इन सबके बीच, भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकती रही है और अडिग एवं मजबूत बनी रही है।

दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना प्राथमिकता

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए 2030 तक के आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि भारत ने रूस के नागरिकों के लिए फ्री ई-टूरिस्ट वीजा शुरू करेगा जिसकी वैधता 30 दिनों के लिए होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद कहा कि भारत शुरू से ही यूक्रेन मुद्दे पर शांति की वकालत करता रहा है।

भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
