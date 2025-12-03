भारत के पास होगा दुनिया का पहला कंप्यूटराइज्ड राइफल, इजरायल से बातचाती शुरू

संक्षेप: यह उन्नत सेंसर, वास्तविक समय बैलिस्टिक गणना और लक्ष्य अधिग्रहण क्षमताओं का उपयोग करके सैनिकों को विभिन्न युद्ध वातावरण में हिट की अधिक संभावना प्राप्त करने में मदद करता है।

भारत और छोटे हथियारों को एक प्रमुख निर्माता इजरायल वेपन इंडस्ट्रीज (IWI) ने भारतीय सेनाओं के लिए क्रांतिकारी अरबेल को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। यह कंप्यूटराइज्ड हथियार है। अरबेल को दुनिया की पहली पूरी तरह से कंप्यूटरकृत छोटे हथियारों की फायर-कंट्रोल प्रणाली बताया जा रहा है। इसे जटिल युद्धक्षेत्र में सैनिकों के लिए सटीकता, मारक क्षमता और निर्णय लेने में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

IWI के सीईओ शुकी श्वार्ट्ज ने पुष्टि की कि भारत में अरबेल प्रणाली को एकीकृत करने के संबंध में पहली बातचीत और चर्चाएं चल रही हैं।

अरबेल की विशेषताएं यह उन्नत सेंसर, वास्तविक समय बैलिस्टिक गणना और लक्ष्य अधिग्रहण क्षमताओं का उपयोग करके सैनिकों को विभिन्न युद्ध वातावरण में हिट की अधिक संभावना प्राप्त करने में मदद करता है।

यह प्रणाली हथियार की गति और ट्रिगर की स्थिति की निगरानी करती है ताकि उपयोगकर्ता के सामरिक परिदृश्य और लक्ष्य पैटर्न की पहचान की जा सके।

मिलीसेकंड के भीतर इसका माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (MEMS) एल्गोरिथम इष्टतम फायर समाधान निर्धारित करता है। एक बार पहला शॉट लगने के बाद जब ट्रिगर दबाया जाता है, तो अरबेल शूटर के व्यवहार का विश्लेषण करता है और बाद के राउंड तभी जारी करता है जब हिट होने की संभावना अधिक हो।

यह प्रणाली किसी भी छोटे हथियार प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत की जा सकती है और कार्य करने के लिए किसी समर्पित ऑप्टिकल घटक की आवश्यकता नहीं होती है।

श्वार्ट्ज ने भारतीय रक्षा क्षेत्र के साथ IWI की बढ़ती साझेदारी पर भी बात की। पिछले दो दशकों में, भारतीय सशस्त्र और सुरक्षा बलों ने IWI के कई हथियार प्राप्त किए हैं। असॉल्ट राइफलें जैसे टैवर TAR-21 असॉल्ट राइफल और इसका वेरिएंट IWI X95 असॉल्ट राइफल भी उनमें शामिल है। इनके अलावा गलील स्नाइपर राइफल परिवार की स्नाइपर राइफलें, नेगेव NG-7 लाइट मशीन गन जैसे लाइट मशीन गन भी शामिल है।