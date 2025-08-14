संयम रखे PAK नहीं तो... शहबाज शरीफ की सबक सिखाने वाली गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी लीडरशिप के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा भारत के खिलाफ लगातार जारी लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद टिप्पणियों की खबरें देखी हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत अन्य नेताओं व सेना प्रमुख आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर भारत सरकार ने पलटवार किया है। सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम रखना चाहिए, नहीं तो अगर किसी भी तरह का दुस्साहस किया गया तो खतरनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल में देखने को मिला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि पर भारत को सबक सिखाने की बात कही थी, जबकि आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। वहीं, बिलावल भुट्टो ने भी भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी लीडरशिप के बयानों पर जवाब देते हुए कहा, ''हमने पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा भारत के खिलाफ लगातार जारी लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद टिप्पणियों की खबरें देखी हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार भारत-विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व की जानी-मानी आदत है। पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला।'' भारत ने पलटवार करके पाकिस्तान को एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी है, जब मई में चार दिनों तक दोनों देशों में भीषण संघर्ष देखने को मिला था। भारत ने पीओके और पाकिस्तान पर कई हवाई हमले किए थे।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को भी रद्द कर दिया था, जिससे पड़ोसी देश तिलमिला गया। पहले हाथ-पैर जोड़कर भारत से दोबारा पानी देने की मांग करने के बाद पाकिस्तान भारत को गीदड़भभकी देने पर उतारू हो गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी के दौरे के दौरान एक डिनर कार्यक्रम में कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध होता है और पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो वह अपने साथ आधी दुनिया को भी साथ ले जाएंगे। इस तरह मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी थी।