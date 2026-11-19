संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर देश की खनिज संपदा का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भारतीय राजदूत ने आर्मी चीफ असीम मुनीर के उस लकड़ी के बक्से का भी जिक्र किया, जिसमें वह विदेशी नेताओं को खनिज दिखाते नजर आए थे।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की सेना पर देश के प्राकृतिक संसाधनों का निजी फायदे के लिए दोहन करने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य सत्ता देश की खनिज संपदा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान भारत ने सेना प्रमुख असीम मुनीर के उस लकड़ी के बक्से का भी जिक्र किया, जिसमें वह विदेशी नेताओं को खनिज पत्थर दिखाते नजर आए थे। किसी भी देश के खनिज यानी मिनरल्स उसके लिए असल में एक प्राकृतिक खजाना हैं, क्योंकि ये उद्योगों, आधुनिक तकनीक और रोजमर्रा की जरूरतों की रीढ़ हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना इनका इस्तेमाल अपने खुद के लिए कर रही है।

भारत ने UN में आरोप लगाया कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के बजाय अपने निजी फायदे के लिए कर रहा है। भारत के मुताबिक, पाकिस्तान में सेना का संसाधनों पर सीधा नियंत्रण राजनीतिक उथल-पुथल की एक बड़ी वजह भी है।

यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष से जुड़ी बैठक में उठा। इस बैठक का आयोजन लाइबेरिया ने किया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणी का जवाब देते हुए ये बातें कहीं।

सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाने पर भारत ने दिया जवाब बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। इस पर भारतीय राजदूत परवथनेनी हरीश ने कहा कि भारत इस मंच पर द्विपक्षीय विवादों पर चर्चा करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान ने बैठक का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए किया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और पहले जैसा ही है। भारत विभिन्न मंचों पर इस बारे में अपनी स्थिति बता चुका है।

मुनीर के लकड़ी के बक्से का जिक्र कर सेना पर साधा निशाना पाकिस्तान की सेना पर निशाना साधते हुए भारतीय राजदूत ने सेना प्रमुख असीम मुनीर की एक खास तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाते नजर आए थे। भारत ने इसे पाकिस्तान की खनिज संपदा के दोहन में सेना की भूमिका का संकेत बताया।

राजदूत ने कहा, "पिछले सितंबर में उनके सेना प्रमुख को विदेशी नेताओं के सामने खनिज पत्थरों से भरा एक लकड़ी का बक्सा दिखाते हुए देखा गया था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस लूट-खसोट में उनकी सेना की भूमिका है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में हाल ही में एक प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने और वहां आपातकाल लागू करने के पीछे भी यही कारण है।"

दरअसल, पिछले साल व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दुर्लभ खनिज भेंट किए थे। इस दौरान सामने आई तस्वीर में मुनीर लकड़ी का खुला बक्सा दिखाते नजर आए थे। बक्से में खनिज रखे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें देख रहे थे। वहीं, शहबाज शरीफ भी उनके पास खड़े थे।

सेना अपने फायदे के बजाय जनता के लिए काम करे: भारत परवथनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ही देश में असल फैसले लेने वाली ताकत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैन्य नेतृत्व आम पाकिस्तानियों के कल्याण से ज्यादा अपने फायदे और पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता को तब ज्यादा फायदा होगा, जब देश के वास्तविक शासक यानी सेना प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के बजाय आम लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि उसकी सेना को पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान अब खुद पाकिस्तान को हो रहा है।

भारत ने बताया, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए पाकिस्तान पर निशाना साधने के साथ ही भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को लेकर अपना पक्ष भी रखा। भारतीय राजदूत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन किसी देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अवैध खनन और तस्करी के कारण इनसे मिलने वाला पैसा कई बार सशस्त्र समूहों तक पहुंचता है। इससे संघर्ष और लंबे समय तक जारी रह सकते हैं।

भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने के बजाय पहले से मौजूद व्यवस्थाओं का प्रभावी इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इसके उदाहरण के तौर पर भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस का उल्लेख किया। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य संघर्ष से जुड़े हीरों के व्यापार पर रोक लगाना है। भारत वर्ष 2026 में इस व्यवस्था की अध्यक्षता कर रहा है।

हरीश ने कहा कि सरकारों, उद्योग जगत और नागरिक समाज के बीच सहयोग से अवैध हीरों के कारोबार को रोकने में मदद मिली है, जबकि वैध व्यापार भी जारी रहा है। भारत इस व्यवस्था को और प्रभावी तथा समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए खनिज संपदा का फायदा भारत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमाई का लाभ उन इलाकों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, जहां से इनका खनन होता है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और स्थायी शांति सुनिश्चित करना मुश्किल है। इस संदर्भ में भारतीय राजदूत ने भारत के खनन कानूनों का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि भारत में कंपनियों के लिए स्थानीय समुदायों के विकास पर खर्च करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।