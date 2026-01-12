ईरान में रह रहे भारतीय बाहर न निकलें; हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत सरकार की सख्त चेतावनी, जानें क्यों

संक्षेप: ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी जारी की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि भारत ईरान में चल रहे घातक विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी नजर रख रहा है।

ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी जारी की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि भारत ईरान में चल रहे घातक विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों और छात्रों को सलाह दी कि वे 'बाहर न निकलें' या खुद को अशांति के बीच न फंसाएं।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत की पहली यात्रा के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कहा कि हम ईरान में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं... ईरान में प्रवासी भारतीयों और भारत से आए छात्रों का एक महत्वपूर्ण समुदाय है। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास ने छात्रों और अन्य नागरिकों से संपर्क किया है और वे सुरक्षित हैं, लेकिन सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि लागू प्रतिबंधों के बावजूद हमारे दूतावास ने छात्र समुदाय से संपर्क किया है और पाया है कि वे सभी सुरक्षित और कुशल-मंगल हैं तथा अब तक उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने वहां मौजूद अपने सभी देशवासियों को सलाह दी है कि वे बाहर न निकलें और अशांति के बीच न फंसें।

बता दें कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में कम से कम 544 लोग मारे गए हैं वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने रविवार को कहा कि आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, पिछले दो सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के दौरान 10600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। एजेंसी के अनुसार, मारे गए लोगों में 496 प्रदर्शनकारी और सुरक्षाबलों के 48 सदस्य थे।