भारत बनाम पाकिस्तान का नतीजा नहीं बदलता, T20 में बड़ी जीत पर अमित शाह ने लिए मजे

भारत ने पाकिस्तान को रौंद कर रविवार को एक और बड़ी जीत दर्ज कर ली है। श्रीलंका के कोलंबों में खेले गए मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान किशन रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुटकी ली है। उन्होंने T20 विश्व कप मैच को लेकर कहा है कि जगह और तारीख बदल सकती है, लेकिन नतीजे वही रहते हैं। खास बात है कि बॉयकॉट को लेकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर भारी ड्रामा किया था।

शाह ने एक्स पर लिखा, 'शानदार खेल खेला टीम इंडिया। फॉर्मेट, जगह और तारीखें बदल सकती हैं, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का परिणाम कभी नहीं बदलता है। पूरी टीम को बधाई।'

मैदान के बाहर विवाद के बाद भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला बेहद खास बन गया था। धड़कने तेज थीं और करोड़ों आंखें टीवी पर जमी थीं। मगर वही हुआ जो होता आया है। भारत ने आठवीं बार पाकिस्तान को टी-20 विश्व कप में 61 रन से शिकस्त देकर अपना वर्चस्व साबित कर दिया। यह भारत की पाकिस्तान पर टी-20 विश्व कप में सबसे बड़ी जीत भी रही। इसी के साथ भारत ने शान के साथ सुपर-8 में भी प्रवेश कर लिया।

मैच का नतीजा जीत के नायक बने सलामी बल्लेबाज ईशान किशन। जिन्होंने 40 गेंदों पर 77 रन ऐसी पिच पर ठोक दिए जिस पर बाकी बल्लेबाजों को रन बनाने में पसीने छूट गए। यह इस मैच का सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। भारत ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए जो कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ढेर हो गई।

अभिषेक शर्मा हुए आउट पर किशन ने पारी संभाली भारत की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा खाता खोले बिना शाहीन के हाथों कैच हो गए। लेकिन इसके बाद ईशान ने पलटवार किया। उन्होंने शाहीन की शुरुआती गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर दबाव कम किया। सलमान और अन्य स्पिनरों के खिलाफ भी उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया।

स्पिन की अनुकूल और धीमी पिच पर रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन ईशान ने भारत को अविश्वसनीय शुरुआत दिलाई। वह भी तब जब अभिषेक शर्मा शून्य रन पर आउट हो गए। ईशान ने 40 गेंदों में 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 77 रन बनाए। दूसरे विकेट के लिए तिलक वर्मा (25) के साथ 87 रन की साझेदारी कर उन्होंने भारत को मजबूत आधार दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव (32) और शिवम दुबे (27) ने भी अहम मौकों पर उपयोगी पारियां खेलीं, जबकि रिंकू सिंह ने अंतिम ओवरों में तेजी दिखाते हुए चार गेंद में नाबाद 11 रन जोड़े।

टॉस हारा पर मैच जीता भारत टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम ने धीमी पिच को देखते हुए स्पिन आक्रमण पर भरोसा जताया और शाहीन शाह अफरीदी के रूप में केवल एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज उतारा। भारत ने भी बदलाव करते हुए अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया, जबकि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे तेज गेंदबाजी विकल्प रहे।