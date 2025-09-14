पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा भारत? भाजपा मंत्रियों ने समझाया

पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी समझाया कि भारत का टूर्नामेंट में हिस्सा लेना नियमों की मजबूरी है। उन्होंने कहा, ‘जब एसीसी या आईसीसी जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं तो खेलना जरूरी हो जाता है।’

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का मैच रविवार को दुबई में होने वाला है। इससे पहले पूरे देश में सियासी बवाल मच गया है। लोग दो खेमों में बंटे हुए हैं। विपक्षी पार्टियां और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवार इस मैच का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ, बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के चलते इस मैच को टाला नहीं जा सकता। यह विवाद इसलिए और गर्म है क्योंकि कुछ महीने पहले 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुआ था। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 भारतीय पर्यटकों को मार डाला था। इस घटना ने लोगों में गुस्सा भर दिया और कई लोग पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध के खिलाफ हैं।

पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के बिजनेसमैन की पत्नी ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का सार्वजनिक बहिष्कार करने की अपील की है। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने इस हमले के बाद मैच आयोजित करने के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के फैसले की आलोचना की। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे, जहां आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। ऐशन्या ने मैच आयोजित करने के फैसले को बेहद असंवेदनशील बताया। उन्होंने बीसीसीआई पर पीड़ित परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘बीसीसीआई के लिए उनकी शहादत का कोई मूल्य नहीं है। शायद इसलिए कि उन लोगों ने अपने किसी को नहीं खोया।’

विपक्ष उठा रहा सवाल भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारा देश सरकार के साथ था। अखिलेश यादव ने तो यह तक कह दिया था कि आतंकवाद की जड़ खत्म करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें हम सरकार के साथ रहेंगे। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। विश्व बैंक की ओर से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी गई थी। पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट मैच हमारे देश के सम्मान के खिलाफ है।'

मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एशिया कप के मुकाबले को सुरक्षा के मुद्दों से अलग रखने की बात कही। उन्होंने कहा, 'ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं। खेल की बात करें तो इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। खिलाड़ियों ने भी इसके लिए खूब मेहनत की है, तो इसका विरोध करना ठीक नहीं। इसलिए जो फैसला लिया गया है, वो सोच-समझकर लिया गया है।'

अनुराग ठाकुर का आया बयान पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी समझाया कि भारत का टूर्नामेंट में हिस्सा लेना नियमों की मजबूरी है। उन्होंने कहा, 'जब एसीसी या आईसीसी जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं तो खेलना जरूरी हो जाता है। अगर भारत नहीं खेलेगा तो उसे मैच गंवाना पड़ेगा और अंक भी खोने पड़ेंगे। लेकिन भारत-पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलता और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, ये नीति नहीं बदलेगी।'