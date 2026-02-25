...तो रुकी हुई है भारत-अमेरिका ट्रेड डील? पीयूष गोयल बोले- पहले स्थिति स्पष्ट होने दो फिर
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता और चीन से निवेश (प्रेस नोट 3) पर बड़ा बयान दिया है। जानें क्या भारत में चीनी कंपनियों के लिए निवेश के नियम आसान होने वाले हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता की बहाली और चीन सहित पड़ोसी देशों से विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में संभावित ढील को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। 'बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन' कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि जैसे ही अमेरिका में टैरिफ के मोर्चे पर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी, भारत व्यापार वार्ता को तुरंत फिर से शुरू करेगा।
गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने 22 फरवरी को अपने मुख्य वार्ताकारों की एक अहम बैठक को दोबारा शेड्यूल करने का फैसला किया था। यह बैठक एक अंतरिम व्यापार समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए वाशिंगटन में होने वाली थी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 फरवरी से इस तीन दिवसीय बैठक की शुरुआत करने वाला था। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता दोबारा शुरू होने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा- जैसे ही स्थिति में अधिक स्पष्टता आएगी, हम बातचीत शुरू करेंगे।
चीन से निवेश और 'प्रेस नोट 3' पर सरकार का रुख
चीन जैसे देशों से निवेश आकर्षित करने के लिए 'प्रेस नोट 3' के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के सवाल पर मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया।
प्रेस नोट 3 का उद्देश्य: सरकार ने महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों को अवसरवादी और सस्ते अधिग्रहण से बचाने के लिए यह नियम लागू किया था। इसके तहत, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले किसी भी देश (जिसमें चीन भी शामिल है) से आने वाले निवेश के लिए सरकार की पूर्व-मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी।
बदलते समय के साथ बदलाव की तैयारी: गोयल ने कहा कि बदलती परिस्थितियों और समय के साथ, हमारी सरकार सबकी सुनने वाली सरकार है; हम नए विचारों और बदलते समय के साथ बदलाव के लिए हमेशा तैयार हैं। मंत्रालय वर्तमान में उद्योगों के साथ संवाद कर रहा है ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उन पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को आसान बनाया जा सके जिनके साथ भारत के संबंधों में सुधार हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार चीन से बेहतर तकनीक और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए 'खुले दिमाग' से विचार कर रही है।
क्या निवेश नियमों में तुरंत ढील मिलेगी?
इस मुद्दे को कितनी जल्दी सुलझाया जा सकता है, इस पर गोयल ने स्पष्ट किया कि घरेलू उद्योगों के साथ विचार-विमर्श करके ही कोई कदम उठाया जाएगा। सरकार का रिस्पॉन्स चरणबद्ध और सधा हुआ होगा। गोयल ने स्पष्ट किया कि चीन या अन्य पड़ोसी देशों से निवेश प्रतिबंधित (banned) नहीं है, बल्कि यह केवल एक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरता है। सरकार का मौजूदा प्रयास इस मंजूरी प्रक्रिया को तेज करना और आसान बनाना है, ताकि उद्योग आसानी से नई तकनीकों को अपना सकें और भारत की वैल्यू चेन का विस्तार कर सकें।
