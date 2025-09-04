India Us trade deal Will India impose retaliatory tariffs on US like China Commerce Minister Piyush Goyal answers अमेरिका पर चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत? पीयूष गोयल ने दे दिया जवाब, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia Us trade deal Will India impose retaliatory tariffs on US like China Commerce Minister Piyush Goyal answers

अमेरिका पर चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत? पीयूष गोयल ने दे दिया जवाब

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका अच्छे मित्र हैं और संबंधों में इस तरह के उतार चढ़ाव सामान्य हैं। वहीं अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर भी उन्होंने अपडेट दिया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:25 PM
share Share
Follow Us on
अमेरिका पर चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत? पीयूष गोयल ने दे दिया जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध फिलहाल तनाव से गुजर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को साफ किया है कि दोनों देश अच्छे मित्र हैं और भारत अमेरिका के साथ मिलकर जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेगा। न्यूज18 के साथ एक इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने टैरिफ और अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वार्ता को लेकर भी अपडेट दिए हैं।

पीयूष गोयल ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मतभेदों के बावजूद दोनों देश मित्र और सहयोगी बने रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “दोनों पक्ष एक मजबूत आर्थिक साझेदारी के दीर्घकालिक महत्व को समझते हैं। अमेरिका और भारत के संबंध आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित है। हालांकि हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि ये चुनौतियां बीत जाएंगी और ये रिश्ते और मजबूत होंगे।"

ये भी पढ़ें:डेडलाइन वाले ट्रेड डील पर हम बातचीत नहीं करते,US को भारत से फिर मिला दो टूक जवाब

वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या भारत भी चीन की तरह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत एक धैर्यपूर्ण देश है। और हमें लगता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहते हुए एक दूसरे को समझने की सभी जरूरी कोशिशें करनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “हमने हमेशा से ही बातचीत और कूटनीति पर भरोसा जताया है। हम वह तरीके अपनाते हैं जिससे संबंध मजबूत हो सके, ना कि कमजोर।”

ट्रेड डील को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

एक सवाल के जवाब में पीयूष गोयल ने कहा है कि इस साल नवंबर तक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को मंजूरी देने की सहमति बनी थी। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान इस पर सहमति बनी थी। हमें यकीन है कि हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इसमें कुछ सप्ताह या कुछ महीने भी लग सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों में इतिहास में इस छोटी अवधि को कोई याद नहीं रखेगा।”

Piyush Goyal India US trade deal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।