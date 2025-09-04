अमेरिका पर चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत? पीयूष गोयल ने दे दिया जवाब

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका अच्छे मित्र हैं और संबंधों में इस तरह के उतार चढ़ाव सामान्य हैं। वहीं अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर भी उन्होंने अपडेट दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध फिलहाल तनाव से गुजर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को साफ किया है कि दोनों देश अच्छे मित्र हैं और भारत अमेरिका के साथ मिलकर जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेगा। न्यूज18 के साथ एक इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने टैरिफ और अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वार्ता को लेकर भी अपडेट दिए हैं।

पीयूष गोयल ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मतभेदों के बावजूद दोनों देश मित्र और सहयोगी बने रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “दोनों पक्ष एक मजबूत आर्थिक साझेदारी के दीर्घकालिक महत्व को समझते हैं। अमेरिका और भारत के संबंध आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित है। हालांकि हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि ये चुनौतियां बीत जाएंगी और ये रिश्ते और मजबूत होंगे।"

वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या भारत भी चीन की तरह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत एक धैर्यपूर्ण देश है। और हमें लगता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहते हुए एक दूसरे को समझने की सभी जरूरी कोशिशें करनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “हमने हमेशा से ही बातचीत और कूटनीति पर भरोसा जताया है। हम वह तरीके अपनाते हैं जिससे संबंध मजबूत हो सके, ना कि कमजोर।”