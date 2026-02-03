Tariff on India LIVE: भारत अमेरिका डील से मजबूत होगा रुपया, टैरिफ घटने का सोना-चांदी पर क्या होगा असर

Hindustan Hindi News
Hindi NewsदेशTariff on India LIVE: भारत अमेरिका डील से मजबूत होगा रुपया, टैरिफ घटने का सोना-चांदी पर क्या होगा असर
LIVE Updatesरिफ्रेश

India America Tariff News: अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार के फैसले से पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को न केवल बड़ी राहत मिली है, बल्कि अमेरिकी बाजार में 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की धमक बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है।

US reduced tariff on India (ANI Photo)

Nisarg Dixit| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 03 Feb 2026 06:56 AM IST
India America Tariff News: भारत और अमेरिका ट्रेड डील का इंतजार खत्म हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर लगाए भारी 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है, जब भारत में बजट सत्र जारी है। एक ओर जहां भारत सरकार ने ट्रंप सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती का सबसे सकारात्मक असर रत्न-आभूषण और फार्मा क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। अमेरिका भारतीय जेनेरिक दवाओं और तराशे हुए हीरों का सबसे बड़ा खरीदार है। टैरिफ कम होने से इन उत्पादों की लागत घटेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में इनकी मांग में भारी उछाल आने की संभावना है।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने भी अपने बजट 2026 में चमड़ा और जूता उद्योग के कच्चे माल पर ड्यूटी कम की थी। अब अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने से इस सेक्टर का दोहरा फायदा होगा। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि देश में लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस फैसले से पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को न केवल बड़ी राहत मिली है, बल्कि अमेरिकी बाजार में 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की धमक बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है।

ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

3 Feb 2026, 06:50:29 AM IST

Total Tariff on India: शेयर बाजार में दिख सकती है बड़ी उछाल

Total Tariff on India: ट्रंप की तरफ से कई गई टैरिफ कटौती का सकरात्मक असर स्टॉक मार्केट पर दिख सकता है। टेक्सटाइल से लेकर फार्मा और आईटी से ऑटो तक कई सेक्टर में अच्छी तेजी दर्ज की जा सकती है। FII के मोर्चे पर हो रही लगातार बिकवाली पर भी इस खबर के आने के बाद अब ब्रेक लग सकता है। पहले इंडिया-ईयू ट्रेड डील, फिर बजट में भविष्य का ध्यान और अब इंडिया-यूएस ट्रेड डील के फाइनल हो जाने से भारतीय शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर अच्छा असर पड़ सकता है।

3 Feb 2026, 06:39:31 AM IST

India-US trade deal 2026: अब अमेरिका में मचेगी इन भारतीय सामानों की धूम

India-US trade deal 2026: ताजा समझौते के बाद अब भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। यहां जानिए-

3 Feb 2026, 06:25:37 AM IST

Total Tariff on India: ट्रंप के टैरिफ की टाइमलाइन

2 अप्रैल, 2025 : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक 'लिबरेशन डे' टैरिफ पहल के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 26 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया।

10 अप्रैल, 2025 : ट्रंप ने नए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की, हालांकि सभी अमेरिकी आयातों पर 10 प्रतिशत का आधारभूत शुल्क लागू रखा गया।

31 जुलाई, 2025 : ट्रंप ने सभी भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की और चेतावनी दी कि यदि भारत रूस से तेल खरीद जारी रखता है तो अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे।

7 अगस्त, 2025 : भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। यह किसी भी अमेरिकी व्यापार साझेदार पर लगाया गया अब तक का सबसे ऊंचा शुल्क था।

3 Feb 2026, 06:05:43 AM IST

India America Tariff News: दोनों देशों को इन क्षेत्रों में मिलेगा लाभ

India America Tariff News: अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में सस्ते होंगे। इससे कपड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मा और आईटी से जुड़े निर्यात को फायदा मिल की संभावना है। ऐसे में दोनों ही देशों को निर्यात को बढ़ावा, व्यापार में स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा पर असर, निवेश और तकनीक, भूराजनैतिक संतुल जैसे क्षेत्रों में बड़ा फायदा होने के आसार हैं।

3 Feb 2026, 05:30:55 AM IST

India America Tariff News: टैरिफ घटने से सबसे बड़ा फायदा रत्न और आभूषण सेक्टर को

India America Tariff News: रत्न और आभूषण, फार्मास्युटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल और परिधान, समुद्री उत्पाद, कृषि और खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें अमेरिका के टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। खास बात है कि रत्न और आभूषण सेक्टर अमेरिकी टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित था। अब शुल्क कम होने से सोने के गहनों और हीरों का निर्यात फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ेगा।

3 Feb 2026, 05:20:22 AM IST

India America Tariff News: US के साथ सबसे ज्यादा निर्यात

India America Tariff News: समझौते होने पर व्यापारिक रूप से दोनों पक्षों को लाभ होगा। भारत के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान अवधि में 60.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। इस तरह से चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात में 9.75 प्रतिशत का उछाल आया है। निर्यात के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर रहा है, जबकि उसके बाद यूएई और फिर चीन का नंबर आता है लेकिन यूएई और चीन को होने वाले निर्यात ( क्रमश: 28.92 और 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) अमेरिकी की तुलना में बेहद कम रही है। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि निर्यात क्षेत्र के नजरिए से अमेरिका हमारे सामान का सबसे बड़ी खरीदार है।

India US trade deal Trump tariffs

