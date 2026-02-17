ट्रेड डील पर बन गई बात, अब भारत पर कब से लगेगा सिर्फ 18 फीसदी टैरिफ? US जाएगा भारतीय दल

कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि दोनों देश अभी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं और अगले हफ्ते चीफ नेगोशिएटर दर्पण जैन लीगल बिंदुओं को फाइनल करने के लिए एक डेलीगेशन के साथ अमेरिका जाएंगे।

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैक्स को कम करने जा रहा है। हाल ही में भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि यह समझौता कब से लागू होने की संभावनाएं हैं। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को बताया है कि इस डील को कराने में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। उनके इस दौरे पर समझौते की शर्तों पर कानूनी मुहर लगानी की उम्मीद है।

वाणिज्य सचिव ने इस दौरान यह भी बताया कि अमेरिका संभवतः इसी हफ्ते की शुरुआत में, इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देगा। उन्होंने एक बयान में कहा, “संयुक्त बयान उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जुड़ा है जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। यह संयुक्त बयान डील की रूपरेखा बताता है। अब डील की रूपरेखा को एक लीगल एग्रीमेंट में बदलना है, जिस पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। दोनों पक्ष इस लीगल एग्रीमेंट को फाइनल करने में लगे हुए हैं।”

व्यापार सचिव ने आगे कहा, ‘अगले हफ्ते चीफ नेगोशिएटर दर्पण जैन लीगल टेक्स्ट को फाइनल करने के लिए एक डेलीगेशन के साथ US ले जाएंगे।” उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य यह है कि हम मार्च तक लीगल एग्रीमेंट को फाइनल कर सक उसे लागू कर सकें। हालांकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने के लिए कोई खास डेडलाइन देने से मना कर दिया।

सचिव राजेश अग्रवाल ने इस दौरान साफ किया कि बीते 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को खत्म कर दिया गया है। वहीं अन्य 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करने के कदम पर उन्होंने कहा, “मुझे बताया गया है कि वे इसे प्रोसेस कर रहे हैं। यह जल्दी हो जाना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि यह इसी हफ्ते हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो टीम अगले हफ्ते वहां होगी और हम देखेंगे कि इसमें समय क्यों लग रहा है।”