India-US Trade Deal: 50 अरब डॉलर का अंतर और टैरिफ की ऊंची दीवार, भारत-US ट्रेड डील में कहां फंसी है पेंच?

भारत और अमेरिका ने 13 फरवरी 2025 को औपचारिक रूप से समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। सात फरवरी 2026 को दोनों पक्षों ने एक अंतरिम समझौते के लिए ढांचा तैयार करने की घोषणा की थी। इसके बाद से अब तक शर्तें तय नहीं हो पाई हैं।

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के अधिकारी लगातार बातचीत के जरिए डील फाइनल करने को तत्पर हैं। हालांकि इस ट्रेड डील को लेकर कुछ पेंच अब भी फंस रहे हैं। हाल ही में एक अमेरिकी सांसद ने इसे लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। अमेरिकी सीनेटर रोजर मार्शल ने दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। इस दौरान मार्शल ने भारतीय बाजार में अमेरिकी सामानों को मिलने वाली एंट्री और दोनों देशों के बीच व्यापार में मौजूद बड़े असंतुलन की तरफ इशारा किया।

क्या बोले अमेरिकी सांसद? वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए रोजर मार्शल ने कहा कि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है, लेकिन समझौता पूरा होने से पहले अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। मार्शल ने कहा, “जब व्यापार समझौते की बात आती है, तो कुछ चुनौतियां सामने होती हैं। दोनों देशों के व्यापार में इस समय 50 बिलियन डॉलर का असंतुलन है। इस पर अभी काम किया जाना बाकी है।”

वहीं अमेरिकी निर्यातकों के लिए टैरिफ और मार्केट-एक्सेस के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा, "सालों से भारत ने अमेरिकी सामानों के प्रवेश के लिए ऊंची दीवारें और भारी टैरिफ खड़े कर रखे हैं। इसलिए, साफ बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बनाए प्रॉडक्ट्स खरीदें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उस व्यापार को हमारे लिए खोलेंगे।" हालांकि चुनौतियों के बाद भी अमेरिकी सांसद एसी ने अमेरिकी निर्यात बढ़ाने के अवसरों पर सकारात्मक रुख जताया

दिल्ली में जुटे हैं अधिकारी गौरतलब है कि सीनेटर मार्शल का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी अंतरिम व्यापार को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में मैराथन बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य फोकस अंतरिम समझौते और द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के ढांचे को आगे बढ़ाना था। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि अमेरिका एक निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार सौदा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो अमेरिकी निर्यातकों के लिए बाजार खोले और दोनों देशों को फायदा पहुंचाए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी आर्थिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को कहा था कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के 'बेहद करीब' हैं। वहीं बीते पांच जून को पीयूष गोयल ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों पक्ष अगले महीने के मध्य तक बीटीए के पहले चरण को लागू कर सकते हैं।

अंतरिम समझौते पर बनी थी सहमति इस साल 7 फरवरी को दोनों पक्षों ने अंतरिम समझौते के लिए एक ढांचा तैयार करने की घोषणा की थी। इस ढांचे के तहत अमेरिका ने भारत पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी। रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क को भी हटाया गया था और बाकी 25 प्रतिशत को समझौते के तहत 18 प्रतिशत तक कम किया जाना था। वहीं ढांचे के तहत भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कई खाद्य और कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने अगले पांच सालों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और उनके कलपुर्जे, कीमती धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने की मंशा भी जताई है।