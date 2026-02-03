ट्रंप की मंत्री का दावा- भारत में जमकर भेजेंगे कृषि उत्पाद, हमारे गांवों में आएगा पैसा; मचेगा बवाल?
अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील पर छिड़ी बहस। जानिए कैसे US कृषि सचिव ने इसे अमेरिकी किसानों की जीत बताया और क्यों कांग्रेस भारत के कृषि क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। क्या रूसी तेल पर लगेगी पाबंदी? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने हाल ही में भारत के साथ हुए व्यापार समझौते के फायदों पर बात करते हुए दावा किया है कि अब अमेरिका भारत में अपने कृषि उत्पादों को जमकर भेज सकेगा। उनके अनुसार, इस समझौते से अमेरिकी कृषि उत्पादों की भारत में अधिक मात्रा में सप्लाई होगी, जिससे अमेरिकी किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और ग्रामीण अमेरिका में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। रोलिंस के अनुसार, इस सौदे से ग्रामीण अमेरिका के किसानों को सीधा लाभ होगा। हालांकि भारत-अमेरिका समझौते की पूरी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन एक बात तय है- अगर भारत ने अमेरिका को अपने कृषि बाजार में अधिक पहुंच दी तो इससे विरोध उत्पन्न हो सकता है। भारत का कृषि सेक्टर काफी संवेदनशील मु्द्दा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
ट्रंप की मंत्री ने क्या लिखा?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में रोलिंस ने कहा- अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर नतीजे देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद। नया भारत-अमेरिका सौदा भारत के विशाल बाजार में अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा।
व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश
रोलिंस ने जिक्र किया कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 बिलियन डॉलर था। भारत की बढ़ती जनसंख्या को अमेरिकी उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बताते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता इस घाटे को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। USDA के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत को अमेरिकी कृषि निर्यात लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें मुख्य रूप से बादाम, पिस्ता, कपास और सोयाबीन तेल की मांग रही।
समझौता और शर्तें
यह समझौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कुछ महीनों बाद आया है। गौरतलब है कि अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया था।
समझौते के मुख्य बिंदु:
- ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को 'जीरो' करने की दिशा में कदम उठाएगा।
- ट्रंप ने दावा किया है कि इस सौदे के तहत भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। पहले लगाए गए 50% टैरिफ में से 25% सीधा भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात से जुड़ा था।
- भारतीय बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए पूरी तरह से खोलने की बात कही गई है।
भारत में राजनीतिक घमासान: कांग्रेस ने उठाए सवाल
जहां अमेरिकी पक्ष इस सौदे को अमेरिका फर्स्ट की जीत बता रहा है, वहीं भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस समझौते की गोपनीयता और शर्तों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
- कांग्रेस ने सवाल उठाया कि युद्धविराम की तरह इस व्यापार सौदे की घोषणा भी भारत सरकार के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्यों की गई?
- पार्टी ने पूछा कि कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने से भारतीय किसानों के हितों और उनकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा?
- कांग्रेस का तर्क है कि टैरिफ को 'जीरो' करने से भारतीय उद्योगों और व्यापारियों पर बुरा असर पड़ सकता है।
- विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि इस सौदे के सभी नियम और शर्तें सार्वजनिक की जाएं।
अभी तक भारत सरकार की ओर से इस व्यापार समझौते के विस्तृत विवरण साझा नहीं किए गए हैं, जिससे देश के भीतर आर्थिक और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
भारत में बवाल मचेगा?
भारत में इस समझौते और अमेरिकी कृषि उत्पादों के बड़े पैमाने पर आने से बवाल मचने की आशंका इसलिए है क्योंकि भारतीय किसान संगठन और विपक्षी दल (जैसे कांग्रेस) इसे भारतीय किसानों के लिए खतरा मानते हैं। सस्ते अमेरिकी आयात (जैसे डेयरी, सोया, मक्का, चावल आदि) से स्थानीय उत्पादों की कीमतें गिर सकती हैं, जिससे छोटे किसानों की आय प्रभावित होगी।
कृषि मंत्री या सरकार की ओर से अभी स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है कि कृषि बाजार कितना खुलेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जैसे लोगों ने कहा है कि इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित होगी और अमेरिकी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत संभवतः पूरी तरह नहीं झुकेगा, लेकिन कुछ रियायतें दे सकता है।