भारत चुका रहा है कीमत, आप भी जल्द भुगतेंगे; अमेरिका से फिर आई एक और धमकी

टैरिफ वॉर के बीच पहले भी भारत को धमका चुके अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। इस बार उन्होंने कहा है कि भारत रूसी तेल खरीदने की कीमत चुका रहा है और अन्य देश जल्द चुकाएंगे। खास बात है कि उन्होंने चीन का भी जिक्र किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगाया 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क भी बुधवार से लागू हो गया है।

ग्राहम ने लिखा, 'भारत, चीन, ब्राजील और अन्य देश जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन की मदद कर रहे हैं। आपको अभी कैसा लग रहा है कि आपकी खरीदारी के चलते बच्चों समेत मासूम नागरिक मारे जा रहे हैं? भारत पुतिन का समर्थन करने की कीमत चुका रहा है। बाकी और देश, आप भी जल्द इसे चुकाएंगे।'

पहले भी दे चुके हैं धमकी जुलाई में ग्राहम ने कहा था, 'मैं चीन, भारत और ब्राजील को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं, तो हम आपकी हालत खराब कर देंगे और हम आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ब्लड मनी है।' उन्होंने कहा, 'आप दुनिया की कीमत पर सस्ता तेल खरीद रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप अब इस खेल से थक गए हैं।'

सीनेटर ने कहा था, 'चीन, भारत और ब्राजील के सामने अब विकल्प आने वाले हैं कि या तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनें या पुतिन की मदद करें। और मुझे लगता है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे।'

अमेरिका में हो रही ट्रंप की आलोचना अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने रूसी तेल खरीद के लिए भारत को ‘खास तौर पर निशाना’ बनाने और बड़े खरीदार चीन पर प्रतिबंध न लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।