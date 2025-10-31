Hindustan Hindi News
भारत और अमेरिका के बीच हुआ 10 साल के रक्षा समझौता, टैरिफ वॉर के बीच मिलेगा बड़ा फायदा

भारत और अमेरिका के बीच हुआ 10 साल के रक्षा समझौता, टैरिफ वॉर के बीच मिलेगा बड़ा फायदा

संक्षेप: भारत और अमेरिका के बीच कुआलालंपुर में 10 साल के रक्षा समझौते पर साइन किए गए हैं। यह समझौता लंबे समय से चला आ रहा है। रणनीतिक रूप से दोनों देशों के बीच यह पैक्ट काफी फायदेमंद साबित होगा। 

Fri, 31 Oct 2025 11:20 AMAnkit Ojha
कुआलालंपुर में अमेरिका और भारत के बीच 10 साल के रक्षा समझौते को अंतिम रूम दे दिया गया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समझोते पर साइन किए हैं। आपसी समन्वय बढ़ाने और क्षेत्रीय शांतिके लिए मिलकर काम करने के साथ ङी जानकारी और तकनीक साझा करने के लिए यह समझौता बेहद अहम है। जानकारों का कहना है कि 10 साल के लिए किया गया यह समझौता दोनों देशों के सैन्य रिश्तों को मजबूती देगा। आइए जानते हैं इससे भारत को क्या फायदा होगा।

बता दें कि यह रक्षा समझौता कोई नया नहीं है। यह समझौता भारत और चीन के बीच युद्ध खत्म होने के बाद 1962 में पहली बार हुआ था। अमेरिका ने इस युद्ध में भारत की मदद की थी। इसके बाद 1984 में एक और समझौता हुआ जिसमें तकनीक ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। 1986 में पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत आए और फिर यह समझौता आगे बढ़ता ही गया।

2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की। इसके बाद 2005 में दोनों देशों ने रक्षा समझौते पर साइन किए। 10 साल के अंतराल पर इसे अगले 10 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

भारत को होगा क्या फायदा

इस समझौते से भारत की रक्षा तकनीक और ताकत में इजाफा होगा। अमेरिका के जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, अपाचे हेलिकॉप्टर, एमक्यू-9बी ड्रोन और पी-81 विमानों से भारतीय सेना को बल मिलेगा। हिंद प्रशांत इलाके में चीन से निपटने के लिए यह समझौता कारगर होगा। इस समझौते के मुताबिक भारत को अमेरिका से एडवांस्ड तकनीक मिलेगी। इससे स्वदेशी लड़ाकू विमानों की गति बढ़ेगी। इसके अलावा यह रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका से चिपकने का प्रयास कर रहा है, यह समझौता सीधा संदेश है कि दोनों देशों के बेहद पुराने संबंध हैं और इसमें किसी तरह की कमी नहीं आई है।

अमेरिका के लिए भी यह समझौता काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। इससे अमेरिका की कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी की बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और जनरल एटॉमिक्स जैसी कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने से फायदा मिलेगा। इसके अलावा चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका को भी भारत के रूप में एक अहम सहोयागी का साथ मिलेगा।

