भड़के हुए हैं भारतीय, वो नहीं झुकेंगे; ट्रंप को अपने ही देश में झेलना पड़ रही आलोचना
भड़के हुए हैं भारतीय, वो नहीं झुकेंगे; ट्रंप को अपने ही देश में झेलना पड़ रही आलोचना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 25 फीसदी टैरिफ और रूसी तेल की खरीद के लिए जुर्माना लगाया था। बाद में उन्होंने 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसके चलते शुल्क कुल 50 फीसदी पर पहुंच गया।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 06:22 PM
भड़के हुए हैं भारतीय, वो नहीं झुकेंगे; ट्रंप को अपने ही देश में झेलना पड़ रही आलोचना

भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। जानकारों इसे बड़ी भूल करार दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि रूसी तेल के मामलों में भारत के खिलाफ यह कार्रवाई बेअसर रहेगी। ट्रंप ने भारत पर 25+25 प्रतिशत यानी कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। साथ ही रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर जुर्माना भी लगाया गया था।

शिकागो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार जॉन मेरशीमर बताते हैं, 'यह हमारी तरफ से हुई बड़ी भूल है। इस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन आखिर चल क्या रहा है? (प्रतिबंध) भारत पर असर नहीं डालेंगे। भारतीयों ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। भारतीय झुकने वाले नहीं हैं।'

उन्होंने कहा, 'जनवरी में जब ट्रंप वाइट हाउस में आए तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। जैसा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मिशन में शामिल है कि चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते बेहद जरूर हैं। लेकिन तब से अब तक यह हुआ है कि इन प्रतिबंधों ने भारत के साथ रिश्तों में जहर घोल दिया है।'

उन्होंने जर्मनी के अखबार का हवाला देते हुए कहा, 'भारतीय हमसे नाराज हैं। ट्रंप ने मोदी को चार बार फोन किया, लेकिन मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया। इसके आगे मोदी चीन के करीब जा रहे हैं और रूस के भी करीब जा रहे हैं।'

इस दौरान उन्होंने ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो को भी घेरा। उन्होंने कहा, 'पीटर नवारो जैसे लोगों को छोड़कर कोई नहीं है, जो इस कदम की तारीफ कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है और इसकी हैप्पी एंडिंग कैसे होगी। क्या वो तर्क देंगे कि भारतीय झुकने तैयार हो जाएंगे और हमारे पास भारत के मुकाबले इतनी बढ़त है कि हम उन्हें घुटनों पर ला देंगे? क्या यही तर्क है? मुझे नहीं पता कि कौन इसपर भरोसा करता है और भारत ने अब तक जो कुछ किया है, उससे लगता है कि यह तर्क गलत है।'

ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 25 फीसदी टैरिफ और रूसी तेल की खरीद के लिए जुर्माना लगाया था। बाद में उन्होंने 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसके चलते शुल्क कुल 50 फीसदी पर पहुंच गया। खास बात है कि भारत के अलावा सिर्फ ब्राजील ही है, जिसपर अमेरिका ने इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ भी रूस से व्यापार करते हैं, लेकिन तेल खरीदने को लेकर भारत को निशाना बना रहे हैं।

