टैरिफ पर भारत-अमेरिका में हो गई सुलह? अचानक नरम पड़े ट्रंप के तेवर, मोदी ने भी दिखाई पुरानी केमिस्ट्री

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब शांत होता दिख रहा है। आज सुबह-सुबह (भारतीय समयानुसार) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति फिर से दोस्ती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा पीएम मोदी के दोस्त बने रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध हैं और चिंता की कोई बात नहीं है बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। दोनों ही नेताओं के ताजा बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैक्स जारी है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यालय में शुक्रवार (भारतीय समयानुसार शनिवार) को कहा, ‘‘मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वह शानदार प्रधानमंत्री हैं लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं।’’ ट्रंप इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले दो दशकों में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनके प्रति भी समान भावना रखता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।''

ट्रंप ने भारत को लेकर कही कई बातें ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस बात से “बहुत निराश” हैं कि भारत रूस से ‘इतना ज्यादा’ तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मुझे इस बात से बहुत निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा और मैंने उन्हें यह बता दिया है। हमने भारत पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाया है, 50 प्रतिशत शुल्क, बहुत ज्यादा शुल्क। मेरे, मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वह बहुत अच्छे हैं। वह कुछ महीने पहले यहां आए थे।’’

दरअसल ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पोस्ट में कहा था कि , ‘‘लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध हो।’’ ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी चिनफिंग के साथ मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी।