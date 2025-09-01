ब्राह्मणों को फायदा, यही सच है; ट्रंप के सलाहकार की बात पर कांग्रेस नेता भी राजी

पीटर नवारो ने कहा, 'तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता कृपया समझिए कि यहां क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकने की जरूरत है।'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी के ब्राह्मणों को लेकर किए गए दावों पर कांग्रेस नेता उदित राज सहमति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की खरीद से ब्राह्मणों के फायदा हो रहा है। व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है।

इंडिया टुडे के अनुसार, राज ने कहा, 'मैं पीटर नवारो की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ब्राह्मणों को रूसी तेल की खरीद से फायदा हो रहा है। यह सच है कि भारत में अधिकांश कॉर्पोरेट घराने सवर्ण चला रहे हैं। वो रूस से तेल खरीदते हैं, रिफाइन करते हैं और बेहद ऊंचे दामों में बेचते हैं। आम भारतीयों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि देश में पिछड़ी जातियां और दलित भेदभाव के कारण अगले 100 साल कॉरपोरेट घराने स्थापित करने में सक्षम होंगे। नवारो ने जो कहा वह तथ्यात्मक रूप से सही है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।'

ट्रंप के सलाहकार का दावा नवारो ने ‘फॉक्स न्यूज संडे’ से एक साक्षात्कार में कहा, 'देखिए (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी एक महान नेता हैं।' उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं और उन्हें 'समझ नहीं आता कि भारतीय नेता किस तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सहयोग कर रहे हैं।'

