समंदर में दुश्मनों की खैर नहीं: भारतीय नौसेना को मिलेंगे 2 MQ-9B ड्रोन, जानें इस 'बाहुबली' की ताकत

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन 30 महीने के लिए लीज पर लेने का समझौता किया। इस अनुबंध की कुल लागत लगभग 1943 करोड़ रुपये है।

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी 'सी गार्डियन' ड्रोन 30 महीने के लिए लीज पर लेने का समझौता किया। इस अनुबंध की कुल लागत लगभग 1943 करोड़ रुपये है। बता दें कि नौसेना के पास पहले से ही दो 'सी गार्डियन' ड्रोन हैं, जिन्हें कुछ वर्ष पहले लीज पर लिया गया था। मंत्रालय के अनुसार, अनुबंध पर रक्षा विभाग के अपर सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अनबरासु की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

एमक्यू-9बी 'सी गार्डियन' दूर से संचालित विमान उन्नत प्रणालियों, अत्याधुनिक सेंसरों और आधुनिक पेलोड से लैस हैं। माना जा रहा है कि इसकी मदद से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षेत्र में निगरानी और जागरूकता क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये प्रणालियां विशाल समुद्री क्षेत्र में निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही कवरेज उपलब्ध कराएंगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में घटनाक्रमों पर नजर रखने और उनका जवाब देने की भारत की क्षमता मजबूत होगी।

एमक्यू-9बी क्या है? जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित एमक्यू-9बी एक हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। इसके विभिन्न वेरिएंट उपलब्ध हैं, जिनमें समुद्री ऑपरेशन के लिए 'सी गार्डियन' और जमीनी ऑपरेशन के लिए 'स्काई गार्डियन' शामिल हैं। यह विमान 50000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी अधिकतम गति 300 मील प्रति घंटा है। यह लगातार 27 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसकी रेंज लगभग 1900 किलोमीटर है। दो सदस्यों वाले ग्राउंड क्रू द्वारा संचालित यह ड्रोन 1700 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जा सकता है। इसके पेलोड में हवा से जमीन पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलें और लेजर-गाइडेड बम शामिल हो सकते हैं।

एमक्यू-9बी को मुख्य रूप से खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए सी गार्डियन वेरिएंट विशाल हिंद महासागर क्षेत्र की निरंतर निगरानी करने में सक्षम है। यह दुश्मन जहाजों की आवाजाही पर नजर रख सकता है और समुद्री अभियानों में सहायता कर सकता है। थल सेना और वायु सेना इन ड्रोनों का उपयोग चीन तथा पाकिस्तान सीमाओं पर लंबी दूरी की निगरानी के लिए कर सकती हैं।