समंदर में दुश्मनों की खैर नहीं: भारतीय नौसेना को मिलेंगे 2 MQ-9B ड्रोन, जानें इस 'बाहुबली' की ताकत
रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन 30 महीने के लिए लीज पर लेने का समझौता किया। इस अनुबंध की कुल लागत लगभग 1943 करोड़ रुपये है।
रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी 'सी गार्डियन' ड्रोन 30 महीने के लिए लीज पर लेने का समझौता किया। इस अनुबंध की कुल लागत लगभग 1943 करोड़ रुपये है। बता दें कि नौसेना के पास पहले से ही दो 'सी गार्डियन' ड्रोन हैं, जिन्हें कुछ वर्ष पहले लीज पर लिया गया था। मंत्रालय के अनुसार, अनुबंध पर रक्षा विभाग के अपर सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अनबरासु की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
एमक्यू-9बी 'सी गार्डियन' दूर से संचालित विमान उन्नत प्रणालियों, अत्याधुनिक सेंसरों और आधुनिक पेलोड से लैस हैं। माना जा रहा है कि इसकी मदद से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षेत्र में निगरानी और जागरूकता क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये प्रणालियां विशाल समुद्री क्षेत्र में निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही कवरेज उपलब्ध कराएंगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में घटनाक्रमों पर नजर रखने और उनका जवाब देने की भारत की क्षमता मजबूत होगी।
एमक्यू-9बी क्या है?
जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित एमक्यू-9बी एक हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। इसके विभिन्न वेरिएंट उपलब्ध हैं, जिनमें समुद्री ऑपरेशन के लिए 'सी गार्डियन' और जमीनी ऑपरेशन के लिए 'स्काई गार्डियन' शामिल हैं। यह विमान 50000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी अधिकतम गति 300 मील प्रति घंटा है। यह लगातार 27 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसकी रेंज लगभग 1900 किलोमीटर है। दो सदस्यों वाले ग्राउंड क्रू द्वारा संचालित यह ड्रोन 1700 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जा सकता है। इसके पेलोड में हवा से जमीन पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलें और लेजर-गाइडेड बम शामिल हो सकते हैं।
एमक्यू-9बी को मुख्य रूप से खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए सी गार्डियन वेरिएंट विशाल हिंद महासागर क्षेत्र की निरंतर निगरानी करने में सक्षम है। यह दुश्मन जहाजों की आवाजाही पर नजर रख सकता है और समुद्री अभियानों में सहायता कर सकता है। थल सेना और वायु सेना इन ड्रोनों का उपयोग चीन तथा पाकिस्तान सीमाओं पर लंबी दूरी की निगरानी के लिए कर सकती हैं।
यह विमान लगातार निगरानी करने और मानव पायलटों को खतरे में डाले बिना सटीक हमले करने की क्षमता रखता है, जिससे यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नए समझौते के साथ भारत 2024 के खरीद समझौते के तहत 2029 तक डिलीवरी का इंतजार करते हुए एमक्यू-9बी ड्रोनों का इस्तेमाल जारी रखेगा। लीज पर लिए गए अतिरिक्त विमान यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संक्रमण काल में निगरानी क्षमता निर्बाध बनी रहे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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