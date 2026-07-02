‘आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है…’, UN से भारत ने पूरी दुनिया को चेताया; दोहरे रवैये पर लताड़ा
UNGA में भारतीय दूत पर्वतनेनी हरीश ने आतंकवाद पर दुनिया को चेताया। पीएम मोदी के संदेश का हवाला देकर कहा- 'एक आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है', इसके खिलाफ दोहरे मापदंड और टेरर फंडिंग बंद हो।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर बेहद कड़ा संदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने साफ शब्दों में कहा है कि 'एक आतंकवादी, आतंकवादी ही होता है' और किसी भी परिस्थिति में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल काउंटर-टेररिज्म स्ट्रैटेजी (GCTS) की नौवीं समीक्षा के दौरान आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने पर जोर दिया है।
'आतंकवाद को सही ठहराने का कोई बहाना नहीं'
महासभा को संबोधित करते हुए हरीश ने कहा, "हमें इस खूनी विचारधारा को जड़ से खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और आतंकवाद को सही ठहराने के लिए कोई शिकायत या बहाना नहीं खोजना चाहिए।" उन्होंने याद दिलाया कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है।
हरीश ने कहा कि भारत ने आतंकवाद की कीमत अपनी जान गंवाकर, परिवारों को उजाड़कर और समाज को तबाह करके चुकाई है। इसी अनुभव के आधार पर भारत का साफ मानना है कि किसी भी राजनीतिक कारण या रणनीतिक हिसाब-किताब को दरकिनार करते हुए, आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा होनी चाहिए।
दोहरे मापदंड खत्म हों, टेरर फंडिंग पर लगे लगाम
भारतीय दूत ने आतंकवाद से निपटने में दुनिया के दोहरे मापदंडों को खारिज करने की मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादियों, उनके आयोजकों, वित्तपोषकों (फाइनेंसर) और प्रायोजकों को हर हाल में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मानकों को सख्ती से लागू करने और वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दिया, ताकि कोई भी जगह टेरर फंडिंग का सुरक्षित ठिकाना न बन सके।
नई तकनीकों के दुरुपयोग पर गहरी चिंता
हरीश ने आतंकी संगठनों द्वारा नई और उभरती हुई तकनीकों के बढ़ते दुरुपयोग पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आतंकी समूह अब एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन, ऑटोनॉमस हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीपफेक, वर्चुअल एसेट, डार्क वेब और ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने वाले प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं।
CCIT को लागू करने में देरी पर निराशा
भारत ने 'व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सम्मेलन' (CCIT) को अपनाने का अपना आह्वान एक बार फिर दोहराया। हरीश ने बताया कि भारत ने 2006 में GCTS के लागू होने से एक दशक पहले ही इस सम्मेलन का प्रस्ताव दे दिया था। उन्होंने लगभग तीन दशक की इस देरी को वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका बताया और इसे जल्द लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की अपील की।
'आतंकवाद के पीड़ितों को न्याय और सम्मान मिले'
भारत ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के केंद्र में आतंकवाद के पीड़ितों को रखा जाना चाहिए, जिन्हें अक्सर बहुपक्षीय चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को वह सम्मान और पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "कहीं भी पनपने वाला आतंक, हर जगह की शांति के लिए खतरा है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया आतंकवाद पर किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती और भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षा की हकदार हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें