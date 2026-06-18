Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत और ब्रिटेन के FTA से पाकिस्तान को लगेगा झटका, बांग्लादेश भी पकड़ेगा सिर; पूरी कहानी

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। इस समझौते के लागू होते ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। एशिया से ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला भारत अब और भी ज्यादा मजबूती के अपने पैर पसारेगा।

भारत और ब्रिटेन के FTA से पाकिस्तान को लगेगा झटका, बांग्लादेश भी पकड़ेगा सिर; पूरी कहानी

India UK FTA: फ्रांस में जी7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर से मिले, तो दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकले। वह थे 'वी डिड इट' यह कोई आम शब्द नहीं थे। दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में इन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ी व्यापारिक डील (FTA) को दोनों देश प्राथमिकता के साथ पूरा कर चुके हैं। आगामी 15 जुलाई से यह डील प्रभावी भी हो जाएगी। इससे भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों को बड़े स्तर पर फायदा मिलेगा। हालांकि, यह डील भारत के लिए फायदेमंद है लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश इससे बिलकुल खुश नहीं होंगे। क्योंकि इस डील की वजह से भारत को ब्रिटिश बाजार में इन दोनों ही देशों के निर्यात पर वरीयता प्राप्त हो जाएगी। इससे निश्चित तौर इन दोनों ही देशों को घाटा होगा। रिपोर्ट्स की मानें, भारत और ब्रिटेन की इस डील से बांग्लादेश के कुल निर्यात के 6 प्रतिशत और पाकिस्तान के कुल निर्यात के 2 प्रतिशत पर असर पड़ सकता है।

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापारिक समझौता कोई आम डील नहीं है। बल्कि यह दोनों देशों के बीच इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश अब व्यापारिक क्षेत्र में एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे। इस डील से भारत के टेक्सटाइल और कृषि क्षेत्र को बूस्ट मिलना तय है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ब्रिटेन के साथ पहले ही एक बड़े स्तर पर व्यापार करता है। हमारे पड़ोसी देश इसमें काफी पीछे हैं लेकिन फिर भी टेक्सटाइल और खाद्य निर्यात के मामले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और थाईलैंड आगे हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भारत इन देशों के निर्यात पर भी पकड़ बनाने की स्थिति में आ गया है। 2025 में भारत ने ब्रिटेन को करीब 15.17 अरब डॉलर का निर्यात किया था। अब जबकि हमारा समझौता हो चुका है, तो निश्चित तौर पर यह निर्यात आगे और भी ज्यादा बढ़ेगा।

बांग्लादेश को हो सकता है सबसे ज्यादा नुकसान

पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। बांग्लादेशी कपड़े न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जाने लगे हैं। अभी तक ब्रिटेन में भारत के कपड़ों के सामने बांग्लादेशी कपड़ों को वरीयता मिलती थी। लेकिन अब समझौते के चलते भारतीय कपड़ा बाजार में कम टैक्स के साथ सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा, जबकि उसी क्वालिटी का बांग्लादेशी कपड़ा महंगा होगा। आंकड़ों की बात करें, तो बांग्लादेश ने पिछले वित्त वर्ष में ब्रिटेन को करीब 298 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इसमें बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का ही था। अब जबकि भारत का कपड़ा आसानी से उपलब्ध होगा, तो इससे बांग्लादेश को अपने लिए नया बाजार तलाशना पड़ेगा।

पाकिस्तान को भी लगेगा बड़ा झटका

पंजाब की नदियों के पानी के सहारे पाकिस्तान शुरुआत से ही धान उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत और पाकिस्तान के धान की क्वालिटी लगभग एक समान दिखाई देती है। पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन का पिछले काफी समय से व्यापारिक समझौता था। इसकी वजह से वहां के बाजार में भारतीय चावल की तुलना में पाकिस्तानी चावल आसानी से उपलब्ध था। आंकडों के बात करें, तो वर्ष 2025 में भारत ने करीब 149 मिलियन डॉलर का चावल ब्रिटेन को निर्यात किया है, वहीं पाकिस्तान की ने करीब 43.3 मिलियन डॉलर का चावल पाकिस्तान भेजा था। अब जबकि भारत के साथ ब्रिटेन ट्रेड डील कर चुका है, तो यहजो 43 मिलियन डॉलर का पाकिस्तानी निर्यात है इस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसके अलावा चावल की एक खास किस्म को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रही है। भारत ने इस खास किस्म में करीब 94.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने करीब 34 मिलियन डॉलर का। पाकिस्तान के इस निर्यात पर भी भारत का असर निश्चित तौर पर पड़ेगा।

एशिया के अन्य देशों को भी लग सकता है झटका

टेक्सटाइल और चावल निर्यात के अलावा भारत और ब्रिटेन की इस डील का असर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दवाइयां, केमिकल्स, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं पर भी पड़ सकता है। हालांकि, इन उत्पादों पर भारत पहले ही अपनी पकड़ बनाए हुए है लेकिन एशिया के अन्य देश भी ब्रिटेन में अपनी मौजूदगी रखते हैं। इनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया भी शामिल है। जो अपने-अपने निर्यात के साथ ब्रिटेन में मौजूदगी बनाए हुए हैं। भारत के ब्रिटेन के बढ़ते निर्यात का असर इन देशों के ऊपर पड़ना तय है। दुनिया की फॉर्मेसी का टैग हासिल कर चुके भारत ने ब्रिटेन के दवा उद्योग पर अपनी पकड़ मजूबत कर रखी है। इसके अलावा बेकरी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के मामलों में भी नई दिल्ली ने लंदन में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने ब्रिटेन को 32.4 मिलियन डॉलर मूल्य के बेकरी और अनाज आधारित उत्पाद निर्यात किए, जबकि थाईलैंड का निर्यात 29.1 मिलियन डॉलर और वियतनाम का 27.2 मिलियन डॉलर था, जो इस क्षेत्र में भारत के साथ अन्य एशियाई देशों की प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है। हालांकि अब इस डील के बाद यह कहानी भारत के पक्ष में झुकती हुई नजर आती है।

इस तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता नई दिल्ली के लिए तो राहत की बात है, लेकिन अन्य एशियाई देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। क्योंकि इन देशों को अब अपने लिए एक नया बाजार तलाशना पड़ सकता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News India News In Hindi PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।