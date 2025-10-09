India UK discuss Trade employment and defence Modi Starmer meeting in Mumbai भारत-ब्रिटेन संबंधों में आ गई नई ऊर्जा; प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश PM के बीच किन मुद्दों पर हुई बात, India News in Hindi - Hindustan
भारत-ब्रिटेन संबंधों में आ गई नई ऊर्जा; प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश PM के बीच किन मुद्दों पर हुई बात

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध ऐसे समय में वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जब विश्व अनिश्चितता के दौर से जूझ रहा है। आइये जानते हैं कि दोनों नेताओं ने किन-किन मुद्दों पर बात की…

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईThu, 9 Oct 2025 06:08 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस बैठक में व्यापार, संस्कृति और खेल जगत में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की आपसी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2030 की निर्धारित समयसीमा से पहले ही हासिल कर लेने का भरोसा जताया। मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के साथ कंपनियों के सीईओ के एक मंच को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) ऐसे समय में स्थिरता प्रदान करेगा जब दुनिया अस्थिरता का सामना कर रही है। मोदी ने कहा कि आज भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब डॉलर है। मुझे विश्वास है कि इसे दोगुना करने का लक्ष्य 2030 की निर्धारित समयसीमा से पहले हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के नौ विश्वविद्यालयों के परिसर (कैंपस) भारत में खुलने जा रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध ऐसे समय में वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जब विश्व अनिश्चितता के दौर से जूझ रहा है। मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत के बाद ये टिप्पणी की। मोदी ने कहा कि जुलाई में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं कारोबार समझौते से दोनों देशों के बीच आयात लागत कम होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों पक्षों के उद्योगों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और गाजा मुद्दे पर भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जोश और ब्रिटेन की दक्षता ने मिलकर एक अद्वितीय तालमेल बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी भरोसे पर टिकी है और प्रतिभा एवं तकनीक से प्रेरित है। आज जब प्रधानमंत्री स्टार्मर और मैं इस मंच पर एक साथ खड़े हैं तो यह दोनों देशों के लोगों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता की स्पष्ट पुष्टि है।

इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम रक्षा सह-उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत भारतीय वायुसेना के उड़ान प्रशिक्षक ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के साथ प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगे।

इस अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भारत और ब्रिटेन के उद्योग जगत के दिग्गजों से यह जानना चाहा कि दोनों देशों की सरकारें अवसरों का लाभ उठाने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कर सकती हैं। स्टार्मर ने कहा कि हम इस व्यापार समझौते से जुड़ी संभावनाओं को अधिकतम करने में आपकी सहायता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में सीईटीए पर हस्ताक्षर होने के बाद से पिछले तीन महीनों में व्यापार और निवेश में छह अरब पाउंड की वृद्धि दर्ज की गई है।

