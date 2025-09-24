India took a dig at Pakistan in a unhrc session united nations human rights council अपने ही लोगों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो..., भारत ने भरी सभा में पाकिस्तान पर कस दिया तंज, India News in Hindi - Hindustan
अपने ही लोगों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो..., भारत ने भरी सभा में पाकिस्तान पर कस दिया तंज

भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा, 'हमारे क्षेत्र को लेकर लालच करने के बजाए उन्हें भारतीय क्षेत्र पर किया गया अवैध कब्जा खाली कर देना चाहिए और लाइफ सपोर्ट पर टिकी अर्थव्यवस्था, सैन्य प्रभाव में दबी राजनीति और उत्पीड़न के धब्बे लगे मानवाधिकार के रिकॉर्ड को सुधारना चाहिए।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 07:58 AM
संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। मानवाधिकार परिषद के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को अवैध कब्जा छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही आतंकवाद को लेकर निशाना साधा है। इसके अलावा भारत ने खैबर पख्तूनख्वा में हुई बमबारी को लेकर भी पाकिस्तान की आलोचना की है। बमबारी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा, 'हमारे क्षेत्र को लेकर लालच करने के बजाए उन्हें भारतीय क्षेत्र पर किया गया अवैध कब्जा खाली कर देना चाहिए और लाइफ सपोर्ट पर टिकी अर्थव्यवस्था, सैन्य प्रभाव में दबी राजनीति और उत्पीड़न के धब्बे लगे मानवाधिकार के रिकॉर्ड को सुधारना चाहिए। शायद वो तब ऐसा करें, जब उन्हें आतंकवाद बढ़ाने, यूएन की तरफ से घोषित आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर विस्फोट करने से फुर्सत मिले तो।'

पाकिस्तानी वायुसेना का नाम आया

वार्ता की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी के मत्रे दारा गांव में अपने ही नागरिकों पर हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गये और सैकड़ों अन्य घायल हो गये। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

यह हमला 21 सितंबर की रात को किया गया और कई स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने अपने चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों से गांव पर कम से कम आठ एलएस -6 बम गिराये। ग्रामीणों का कहना है कि इस बमबारी से गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। बारुद से जले शव घरों और सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। इस हमले के पैमाने, लक्ष्य या वहां किसी आतंकवादी की मौजूदगी के बारे में आधिकारिक पाकिस्तानी सैन्य या सरकारी सूत्रों से फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भी पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलूचिस्तान में नागरिकों पर किए अपने जुल्मों पर चुप्पी साधे रखती है।

पीटीआई भाषा की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने परिसर पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई हमले के दावों का खंडन करते हुए कहा कि बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों में विस्फोट हो गया, जिससे 14 आतंकवादियों समेत 24 लोगों की मौत हो गई।

