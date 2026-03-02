Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तेल को लेकर टेंशन में भारत? मिडिल ईस्ट में छिड़े घमासान के बीच आया बड़ा बयान

Mar 02, 2026 07:10 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ईरान और अमेरिका के बीच यु्द्ध छिड़ा हुआ है। खाड़ी देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इन सबके बीच तेल की कीमतों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय तेल मंत्रालय ने सोमवार को इसको लेकर बयान जारी किया।

तेल को लेकर टेंशन में भारत? मिडिल ईस्ट में छिड़े घमासान के बीच आया बड़ा बयान

ईरान और अमेरिका के बीच यु्द्ध छिड़ा हुआ है। खाड़ी देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इन सबके बीच तेल की कीमतों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय तेल मंत्रालय ने सोमवार को इसको लेकर बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अहम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाजिब कीमतों पर उपलब्ध हो जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि सरकार मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण पैदा हो रहे हालात की निगरानी कर रही है। यह बयान कच्चे तेल, संशोधित पेट्रोलियम गैस और अन्य उत्पादों की आपूर्ति की समीक्षा के लिए कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आया है।

कितना तेल आयात करता है भारत
भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का 88 फीसदी और प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। इस आपूर्ति का अधिकांश भाग ‘हॉर्मुज जलडमरूमध्य’ से होकर आता है, जिसे अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने बंद कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ कच्चे तेल, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि हम बदलती परिस्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। देश में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और किफायती दरों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

धमकी दे रहा है ईरान
बता दें कि ईरान फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास आने वाले जहाजों को लगातार धमकी दे रहा है। माना जाता है कि उसने कई हमले किए हैं। ये हमले इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई के चलते पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के दौरान हुए हैं। इन हमलों के चलते मध्य पूर्व में हालात काफी जटिल हो गए हैं।

एलएनजी का उत्पादन रोकेगी कतर की कंपनी
गौरतलब है कि कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ‘कतर-एनर्जी’ ने सोमवार को घोषणा की कि वह पश्चिम एशिया में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के कारण तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का उत्पादन रोकेगी। इस निर्णय से विश्व के शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में से एक बाजार से बाहर हो गया है। सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी ने इस कठोर निर्णय के लिए क्षेत्र में व्याप्त युद्ध की स्थिति को उत्तरदायी ठहराया है।

ये भी पढ़ें:दो दिन में ही 6 जहाजों पर ईरान का हमला; खतरे में पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति
ये भी पढ़ें:ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ आया ब्रिटेन, फिर पीएम स्टार्मर पर क्यों भड़के ट्रंप
ये भी पढ़ें:ईरान से युद्ध में US के सामने चुनौती, जवाबी हमले रोकने में नाकामी न पड़े भारी

कंपनी ने उत्पादन पुनः आरंभ करने के संबंध में किसी निश्चित समयसीमा का उल्लेख नहीं किया है। सैन्य संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पहले ही भारी उछाल देखा जा रहा है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
middle east news iran america war iran israel war
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।