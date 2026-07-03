बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट को लेकर इंस्टाग्राम पर सरकार सख्त, मेटा को समन
हफ्ते भर के भीतर दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने मेटा की सर्विस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इससे पहले बुधवार को सरकार ने व्हाट्सऐप पर प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था।
केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर मेटा को तलब करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को इस मुद्दे पर मेटा से जवाब-तलब करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि अगर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रचार या प्रसार होता है, तो यह बेहद गंभीर मामला है। इसके लिए संबंधित कंपनी की जवाबदेही तय की जाएगी। आईटी मंत्रालय अब मेटा से इस पूरे मामले में जवाब मांगेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि ऐसे कंटेंट से जुड़े विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाई दिए।
यह एक सप्ताह के भीतर दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने मेटा की सर्विस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इससे पहले बुधवार को सरकार ने व्हाट्सऐप पर प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका जताई थी कि यह नया फीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को बढ़ावा देगा। साथ ही, फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगने की घटनाओं में बढ़ोतरी कर सकता है। सरकार ने मेटा को निर्देश दिया कि जब तक इस फीचर पर सरकार के साथ सभी आवश्यक परामर्श पूरे नहीं हो जाते और सरकार संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक इसे लागू न किया जाए।
कार्रवाई को लेकर सरकार ने क्या कहा
केंद्र सरकार ने अपने नोटिस में मेटा से यह भी पूछा था कि ऐसा क्यों न माना जाए कि व्हाट्सऐप का यह प्रस्तावित फीचर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जरूरी हुआ तो आईटी अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार ने मेटा को याद दिलाया कि व्हाट्सऐप एक अहम सोशल मीडिया मध्यस्थ है। इस हैसियत से उस पर आईटी अधिनियम व संबंधित नियमों के तहत सभी ड्यू डिलिजेंस सावधानी और जवाबदेही संबंधी दायित्व लागू होते हैं।
इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े विज्ञापनों और व्हाट्सऐप के नए फीचर को लेकर आपत्तियां उठाई गई हैं। इससे साफ है कि केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपना रही है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, गैरकानूनी और समाज के लिए हानिकारक सामग्री को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि मेटा सरकार के सवालों का क्या जवाब देता है और इन दोनों मामलों में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें