बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट को लेकर इंस्टाग्राम पर सरकार सख्त, मेटा को समन

हफ्ते भर के भीतर दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने मेटा की सर्विस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इससे पहले बुधवार को सरकार ने व्हाट्सऐप पर प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था।

केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर मेटा को तलब करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को इस मुद्दे पर मेटा से जवाब-तलब करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि अगर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रचार या प्रसार होता है, तो यह बेहद गंभीर मामला है। इसके लिए संबंधित कंपनी की जवाबदेही तय की जाएगी। आईटी मंत्रालय अब मेटा से इस पूरे मामले में जवाब मांगेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि ऐसे कंटेंट से जुड़े विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाई दिए।

यह एक सप्ताह के भीतर दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने मेटा की सर्विस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इससे पहले बुधवार को सरकार ने व्हाट्सऐप पर प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका जताई थी कि यह नया फीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को बढ़ावा देगा। साथ ही, फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगने की घटनाओं में बढ़ोतरी कर सकता है। सरकार ने मेटा को निर्देश दिया कि जब तक इस फीचर पर सरकार के साथ सभी आवश्यक परामर्श पूरे नहीं हो जाते और सरकार संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक इसे लागू न किया जाए।

कार्रवाई को लेकर सरकार ने क्या कहा केंद्र सरकार ने अपने नोटिस में मेटा से यह भी पूछा था कि ऐसा क्यों न माना जाए कि व्हाट्सऐप का यह प्रस्तावित फीचर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जरूरी हुआ तो आईटी अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार ने मेटा को याद दिलाया कि व्हाट्सऐप एक अहम सोशल मीडिया मध्यस्थ है। इस हैसियत से उस पर आईटी अधिनियम व संबंधित नियमों के तहत सभी ड्यू डिलिजेंस सावधानी और जवाबदेही संबंधी दायित्व लागू होते हैं।