अफगानिस्तान को भारत देगा बीज, तकनीक और… शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

भारत अफगानिस्तान को उन्नत बीज, कृषि तकनीक और विशेषज्ञता देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगान कृषि मंत्री के साथ बैठक में यह बड़ा ऐलान किया। दोनों देशों के बीच खाद्य सुरक्षा, गेहूं उत्पादन, सिंचाई और जलवायु अनुकूल खेती में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

भारत अफगानिस्तान को उन्नत बीज, कृषि तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मावलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक में यह ऐलान किया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि, सिंचाई, पशुधन, अनुसंधान और व्यापार क्षेत्र में सहयोग को नई गति देने पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं, मक्का व आलू के उन्नत बीज, जलवायु अनुकूल फसलें तथा आधुनिक सिंचाई प्रौद्योगिकी मुहैया कराने को तैयार है।

बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंध हैं, जो विश्वास और मित्रता पर आधारित हैं। हम अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादकता और किसानों की समृद्धि के लिए अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता, तकनीकी नवाचार और संस्थागत अनुभव साझा करने को तैयार हैं।

गेहूं उत्पादन पर विशेष जोर अफगान प्रतिनिधिमंडल ने गेहूं को अपनी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और उन्नत बीज प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान में भारत से सहयोग की मांग की। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान को उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं, मक्का और आलू के बीज, जलवायु-अनुकूल तथा बायोफोर्टिफाइड फसल किस्में तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा।

जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कृषि बैठक में जल संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर खास चर्चा हुई। अफगान पक्ष ने सिंचाई, वर्षा जल संचयन और वाटरशेड विकास में सहयोग मांगा। इस पर केंद्रीय मंत्री ने भारत के सूक्ष्म सिंचाई, फार्म पॉन्ड, चेक डैम और जल कुशल प्रौद्योगिकियों का उल्लेख करते हुए सतत सिंचाई प्रणाली विकसित करने का भरोसा दिलाया।

अनुसंधान, शिक्षा और क्षमता निर्माण दोनों पक्षों ने संयुक्त अनुसंधान, संकाय व छात्र आदान-प्रदान, प्रयोगशाला सहयोग तथा वैज्ञानिकों, विस्तार कर्मियों और पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर सहमति जताई। इसके अलावा बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, पशु स्वास्थ्य, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, डिजिटल कृषि और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ।

इस दौरान अफगान मंत्री मावलवी अताउल्लाह ओमारी ने भारत के समर्थन की सराहना की और सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने अच्छे बीज प्रणाली, सिंचाई प्रबंधन, पशुधन विकास, अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया।

व्यापार और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दोनों देशों ने कृषि उत्पादों, बीजों और मूल्य संवर्धित उत्पादों के व्यापार तथा निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी बढ़ाने की अपार संभावनाएं देखीं। अफगान पक्ष ने मूल्य श्रृंखला मजबूत करने और बाजार पहुंच बढ़ाने में भारत का सहयोग मांगा। ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सहयोग का अवलोकन प्रस्तुत किया और आगे और मजबूत करने का आश्वासन दिया।