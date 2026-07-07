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इंडोनेशिया के इस शहर में IIM खोलेगा भारत, PM मोदी के दौरे पर हुए और क्या-क्या समझौते?

Pramod Praveen पीटीआई, जकार्ता/नई दिल्ली
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भारत और इंडोनेशिया ने अपनी रणनीतिक साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय शुरू करते हुए रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक कूटनीति समेत 14 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इंडोनेशिया के इस शहर में IIM खोलेगा भारत, PM मोदी के दौरे पर हुए और क्या-क्या समझौते?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तीन देशों (इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वह इंडोनेशिया पहुंचे हैं, जहां उन्हें भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान 'बिन्तांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' से सम्मानित किया गया है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु अपना पहला परिसर इंडोनेशिया के जावा में स्थापित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि PM मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त प्रेस बयान में इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु का परिसर स्थापित करने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी समझौते किए हैं। इनमें दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) बैंगलोर का विदेशी परिसर खोलने के लिए भी एक समझौता शामिल है। मोदी सोमवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यह उनके तीन देशों के दौरे का पहला चरण है।

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जावा में IIM बैंगलोर की शाखा

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ ज्वाइन्ट प्रेस कॉन्फ्रेन्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''हम इंडोनेशिया में प्रतिष्ठित आईआईएम बैंगलोर का विदेशी परिसर स्थापित करने जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत फायदा होगा।'' आईआईएम बैंगलोर का परिसर इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। आईआईएम अहमदाबाद भारत के बाहर परिसर खोलने वाला पहला प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान था। इसे पिछले साल दुबई में शुरू किया गया था।

सस्ती दवा के लिए बड़ा समझौता

इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में, भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और इंडोनेशिया की नेशनल एजेंसी ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद मेडिकल उत्पादों के नियमन में सहयोग करना, वैश्विक नियामक मानकों पर जानकारी का आदान-प्रदान करना और इंडोनेशिया में भारतीय मेडिकल उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा, ''स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज हुआ समझौता इंडोनेशिया के लोगों के लिए भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा।''

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कृषि एवं समुद्री सुरक्षा पर भी समझौते

दोनों देशों ने स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग पर एक कार्यान्वयन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए फेलोशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा और योग्य स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही आसान होगी। पीएम मोदी ने कहा, ''हम इंडोनेशिया के चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता निर्माण में भी योगदान देंगे।'' इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग, समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौते के विस्तार, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच सहयोग, दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तथा स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए।

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बाह्य अंतरिक्ष की खोज पर भी समझौते

दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और इस्तेमाल में सहयोग संबंधी रूपरेखा समझौते के विस्तार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय औषधि एवं खाद्य नियंत्रण एजेंसी (बीपीओएम) के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन में सहयोग, तथा खनिज एवं इस्पात आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

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लेखक के बारे में

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प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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