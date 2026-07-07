इंडोनेशिया के इस शहर में IIM खोलेगा भारत, PM मोदी के दौरे पर हुए और क्या-क्या समझौते?

भारत और इंडोनेशिया ने अपनी रणनीतिक साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय शुरू करते हुए रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक कूटनीति समेत 14 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तीन देशों (इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वह इंडोनेशिया पहुंचे हैं, जहां उन्हें भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान 'बिन्तांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' से सम्मानित किया गया है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु अपना पहला परिसर इंडोनेशिया के जावा में स्थापित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि PM मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त प्रेस बयान में इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु का परिसर स्थापित करने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी समझौते किए हैं। इनमें दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) बैंगलोर का विदेशी परिसर खोलने के लिए भी एक समझौता शामिल है। मोदी सोमवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यह उनके तीन देशों के दौरे का पहला चरण है।

जावा में IIM बैंगलोर की शाखा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ ज्वाइन्ट प्रेस कॉन्फ्रेन्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''हम इंडोनेशिया में प्रतिष्ठित आईआईएम बैंगलोर का विदेशी परिसर स्थापित करने जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत फायदा होगा।'' आईआईएम बैंगलोर का परिसर इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। आईआईएम अहमदाबाद भारत के बाहर परिसर खोलने वाला पहला प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान था। इसे पिछले साल दुबई में शुरू किया गया था।

सस्ती दवा के लिए बड़ा समझौता इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में, भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और इंडोनेशिया की नेशनल एजेंसी ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद मेडिकल उत्पादों के नियमन में सहयोग करना, वैश्विक नियामक मानकों पर जानकारी का आदान-प्रदान करना और इंडोनेशिया में भारतीय मेडिकल उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा, ''स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज हुआ समझौता इंडोनेशिया के लोगों के लिए भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा।''

कृषि एवं समुद्री सुरक्षा पर भी समझौते दोनों देशों ने स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग पर एक कार्यान्वयन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए फेलोशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा और योग्य स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही आसान होगी। पीएम मोदी ने कहा, ''हम इंडोनेशिया के चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता निर्माण में भी योगदान देंगे।'' इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग, समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौते के विस्तार, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच सहयोग, दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तथा स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए।