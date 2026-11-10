भारत की इस ताकतवर देश से चल रही बात, बड़े ग्रुप का हो सकता है ऐलान; कौन शामिल

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए भारत जापानी गठजोड़ में शामिल होगा। संभावना है अगले कुछ महीनों में इस कंसोर्टियम में भारत के शामिल होने का ऐलान हो सकता है। इस फाइटर जेट की कुछ खासियतें जान लीजिए।

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर अभी चुनिंदा देश काम कर रहे हैं

एक तरफ भारत राफेल विमानों की खरीद के जरिए वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है, वहीं भविष्य की सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में भी प्रयास कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारत जापान, इटली और ब्रिटेन के कंसोर्टियम में शामिल हो सकता है।

रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पहले भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। इसमें जर्मनी भी शामिल था, पर प्रयासों के बावजूद कंसोर्टियम आगे नहीं बढ़ पाया है तथा फ्रांस और जर्मनी अलग हो गए हैं। इसके बाद भारत ने जापान वाले कंसोर्टियम की तरफ फोकस बढ़ाया है तथा इस बारे में जापान से बात हो रही है। संभावना है अगले कुछ महीनों में इस कंसोर्टियम में भारत के शामिल होने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की मानें तो कंसोर्टियम में एचएएल भागीदार बनेगा।

अभी 4.5 पीढ़ी के विमानों की हो रही खरीद भारत अभी 4.5 पीढ़ी के राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद कर रहा है। पांचवीं पीढ़ी के विमानों की जहां तक बात है तो भारत का मानना है कि 4.5 तथा 5वीं पीढ़ी के विमानों में मामूली फर्क है। 5वीं पीढ़ी के विमानों को राडार पर पकड़ना नामुमकिन होता है। बाकी फीचर करीब सामान्य होते हैं। इसलिए इस फीचर का उसे कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए वह सीधे छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ने इच्छुक है।

छठी पीढ़ी के विमानों की खास बातें 1. इसे किसी भी अत्याधुनिक राडार से ट्रैक कर पाना असंभव होगा। इससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इन पर किसी प्रकार का हमला नहीं कर सकेगा।

2. इनका संचार तंत्र क्वांटम तकनीक पर आधारित होगा, जिसे किसी भी तकनीक से नहीं भेदा जा सकता है।

3. ये विमान एआई तकनीक से लैस होंगे तथा सटीक हमले करने में सक्षम होंगे।

4. उड़ान के वक्त एक या एक से अधिक ड्रोन को संचालित करने में सक्षम होंगे।

5. गति, ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता और लेजर गाइडेड मिसाइल से दूर तक हमले करने की क्षमता अधिक।

● मौजूदा समय में अमेरिका, चीन और रूस ऐसे विमानों पर कार्य कर रहे हैं।

5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में क्या खास? ● इन विमानों में दो इंजन होते हैं। एक इंजन खराब होने पर दूसरा इंजन काम करता रहता है, जिससे विमान की सुरक्षा बढ़ जाती है।

● इन विमानों को इस तरह बनाया जाता है कि दुश्मन के रडार और अन्य निगरानी प्रणालियां इन्हें आसानी से पकड़ न सकें।

● ये विमान ध्वनि की गति से तेज उड़ सकते हैं। इससे ईंधन की बचत होती है और ज्यादा दूरी तक उड़ान भरना संभव होता है।

● अमेरिका के एफ-22 और एफ-35, रूस के सुखोई एसयू-57 और चीन के चेंगदू जे-20 पांचवीं पीढ़ी के प्रमुख लड़ाकू विमान हैं।

चौथी पीढ़ी के विमान की विशेषता ● इस लड़ाकू विमान मुख्य रूप से 1970 से 1990 के दशक के बीच विकसित किए गए।

● डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होने से यह विमान आसानी से नियंत्रित हो सकता है।

● ये एक ही समय पर हवा से हवा में व जमीन या समुद्र पर हमला करने में सक्षम होते हैं।

● इनमें उन्नत डिजिटल रडार, आधुनिक कॉकपिट और उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं।

● अमेरिका के एफ-15 ईगल, एफ-16 फाल्कन भारत का तेजस, रूस के मिग-29 और सुखोई एसयू-27 इस पीढ़ी के प्रमुख विमान हैं।

तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट ● इस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास मुख्य रूप से 1960 से 1970 के दशक के बीच हुआ।

● इनमें पल्स-डॉप्लर रडार और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए गए, जिससे दुश्मन के विमानों का पता लगाना आसान हुआ।

● ये विमान हवा में दूसरे विमानों से मुकाबला करने के साथ-साथ जमीन पर मौजूद ठिकानों पर हमला और बमबारी भी कर सकते थे।